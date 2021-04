Il comune in cui parrucchieri ed estetisti possono lavorare (quasi) tutto il giorno, tutti i giorni

Quasi senza limite di orari, quasi senza limite di giorni. Il sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi, ha firmato nelle scorse ore una nuova ordinanza per "determinare gli orari di apertura e chiusura delle attività di parrucchiere, barbiere, estetista e affini, dopo l’ordinanza dello scorso 12 aprile che derogava l’obbligo di chiusura domenicale e festiva delle attività". Obiettivo, spiegano dal comune, è "favorire ulteriormente le attività che sono rimaste chiuse nel periodo del lockdown", un modo "per ampliarne la fruizione da parte della clientela dopo la chiusura prolungata e agevolare gli operatori nell’organizzazione dell’attività, rispondendo anche alle esigenze della clientela e tutelando la loro salute con una migliore pianificazione degli accessi".

La nuova ordinanza, hanno spiegato dall'amministrazione in una nota, "prevede la liberalizzazione degli orari e delle giornate di apertura per le stesse attività, che potranno scegliere quando tenere aperto o chiudere durante la settimana, domeniche e festivi compresi, nella fascia oraria compresa tre le ore 7.00 e le ore 22.00, con l’unico obbligo di chiusura nei giorni di Natale e Pasqua. Agli stessi commercianti viene lasciata anche la facoltà di effettuare l’orario continuato e la prosecuzione dell’attività a porte chiuse, senza possibilità di accesso dall’esterno, allo scopo di servire la clientela già presente nel negozio all’orario di chiusura stabilito, così come viene data la facoltà di scegliere anche la chiusura infrasettimanale".

Sarà "compito delle singole attività rispettare l’orario prescelto e renderlo noto al pubblico attraverso cartelli o altri strumenti di informazione", mentre "non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell’orario in comune".

“Quest’ordinanza non solo va in aiuto ai commercianti permettendo loro di decidere comodamente gli orari e i giorni delle loro attività, ma anche alle esigenze dei cittadini - ha dichiarato il sindaco Ghilardi -. Come amministrazione vogliamo agevolare il più possibile tutte la popolazione e riteniamo che la discrezionalità nelle aperture per alcuni servizi sia importante anche per aiutare a garantire la sicurezza nella fruizione degli spazi, in ottemperanza alla normativa vigente".

“Sono soddisfatto. Abbiamo raggiunto un ottimo risultato grazie al confronto e alla disponibilità delle associazioni locali di categoria - ha aggiunto il vice sindaco e assessore al commercio, Giuseppe Berlino -. Permettere ad alcune di attività di essere aperte anche la domenica e festivi o di fare orario continuato consente di organizzare al meglio il lavoro favorendo al contempo i cittadini, soprattutto quelli che lavorano durante il resto della settimana. Guardiamo al domani e - ha concluso - cerchiamo di agevolare la ripresa”.