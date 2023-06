Scala contro Fenice: la partita di calcio dei teatri a San Siro

Singolare sfida calcistica, allo stadio San Siro di Milano, martedì 6 giugno tra due selezioni del Teatro alla Scala e del Teatro La Fenice di Venezia. Per la cronaca sportiva hanno vinto i lagunari per 2-1. In palio c'era il trofeo 'La Scala del calcio', che poi è uno dei soprannomi del Meazza.

La partita di calcio è stata il momento conclusivo di una collaborazione artistica tra le due istituzioni, come l'esecuzione della Sinfonia dei Mille di Gustav Mahler alla Scala e il concerto nella Basilica di Sant'Ambrogio con la voce dei detenuti di San Vittore, del Coro della Scala e del Coro e Orchestra della Fenice.

"L'auspicio - si legge in una nota della Fenice - è che questi incontri sportivi possano proseguire anche in futuro, non solo per alimentare quella rivalità 'sana' tra le due fondazioni lirico-sinfoniche, ma anche come strumento di promozione popolare di un comparto artistico che merita sempre più un’attenzione 'da stadio'".

Le reti sono state realizzate dal violoncellista Enrico Graziani e dal violinista Eugenio Sacchetti per la selezione della Fenice, e dal dipendente del reparto produzione della Scala Giacomo Niola. Tra i migliori giocatori, secondo i bene informati, il portiere della Fenice, il primo violino Enrico Balboni.