Come raggiungere la partita del Milan e il concerto di Marracash con i mezzi pubblici

La quinta giornata di Serie A, con Milan-Verona, al Meazza alle tre, e poi in serata il concerto di Marracash all'Ippodromo La Maura. Si prannuncia 'calda' a San Siro e Lampugnano la giornata di sabato 23 settembre sul fronte viabilistico, del traffico e dei parcheggi. Come di consueto, Atm ha diramato alcune informazioni utili per chi si sposterà coi mezzi pubblici per raggiungere Meazza e La Maura e poi defluire al termine degli eventi.

M1 e M5 e alcuni parcheggi della zona chiuderanno più tardi, e alcune stazioni delle due linee del metrò chiuderanno nel pomeriggio e a fine concerto su disposizione della questura per evitare assembramenti eccessivi. Sulle linee 16 (tram) e 90-91 (filobus) viaggiano vetture aggiuntive. Vediamo in sintesi i cambiamenti previsti.

Chiusure metrò

Dalle 16.30 alle 18.30 M5, tra San Siro e Lotto, sarà in servizio solo dallo stadio, ma non viceversa. I treni per San Siro Stadio limiteranno dunque la loro corsa a piazzale Lotto. Ma le stazioni San Siro Ippodromo e Segesta saranno comunque chiuse anche verso Lotto. A fine concerto, invece, chiuderanno le stazioni Uruguay (M1), Segesta e San Siro Ippodromo (M5). Il consiglio agli utenti è di usare in alternativa, rispettivamente, Bonola e Lampugnano sulla M1 e San Siro Stadio sulla M5.

M1, M5 e parcheggi prolungati

Non saranno in servizio le usuali navette tra Lampugnano e lo stadio Meazza perché alcune vie saranno chiuse al traffico. Inoltre alcuni parcheggi chiuderanno alle 2 di notte: si tratta di Lampugnano e Molino Dorino, i più vicini a La Maura, ma resteranno aperti fino alle 2 anche i parcheggi di San Donato, Famagosta e Cascina Gobba. Chiudono più tardi anche la M1 (Molino Dorino-Sesto) e la M5. Gli ultimi treni della M1 sono da Molino a Sesto alle 00.56, da Lampugnano a Sesto all'1.01, da Lotto a Sesto all'1.04; da Lotto a Molino alle 00.57, da Lampugnano a Molino all'1, da Bonola a Molino all'1.03. Per la M5, gli ultimi treni sono all'1 da San Siro Stadio e sempre all'1 da Bignami.

Tram e bus

Il tram 16 subisce variazioni. Prima della partita è cancellata la fermata di via Rospigliosi (verso San Siro Stadio). Durante la partita il percorso cambia con capolinea provvisorio in via Dessiè. Dopo la partita è cancellata la fermata di via Dessiè. Il bus 49, da due ore prima della partita devia in entrambe le direzioni tra via Harar e via Morgantini (passa da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì). Stessa modifica verso piazza Tirana dopo la partita per circa un'ora.

Il bus 64, dalle 7 a fine servizio, devia in direzione Bonola (salta le fermate da piazza Scolari a via Cilea/Bacchelli, passando in via Angioletti e via Balla) e in direzione Lorenteggio (passando da via Mafalda di Savoia e via Balla). Dopo la partita, per un'ora, i bus in direzione Bonola salta fermate in via San Giusto, San Siro Stadio e via Harar/Pinerolo.

Il bus 69, dalle 7 a fine servizio, devia in entrambe le direzioni tra via Checov/Betti e Bonola M1, non passando in via Betti. Il bus 78, dalle 20 di venerdì alle 7 di sabato, solo in direzione Govone salta fermate da via Harar a via Ippodromo. Dalle 7 a fine servizio (22 circa) di sabato, devia in entrambe le direzioni saltando San Siro Stadio e Lotto, transitando invece per via Morgantini, via Vodice e piazzale Zavattari. Lo stesso il bus Q78.

Il bus 80, dopo la partita per un’ora circa, in direzione Quinto Romano devia e salta le fermate di via San Giusto, San Siro Stadio e via Harar/via Pinerolo. Sulla linea 98, dopo la partita per un’ora circa, i bus non fanno servizio tra via Civitali e Lotto Mi M5. Fanno normale servizio tra via Civitali e Famagosta M2. Infine il bus 423, dalle 7 a fine servizio di sabato, devia e salta le fermate di via San Giusto (verso Milano), la fermata via Harar/Pinerolo (verso Settimo Milanese) e il capolinea San Siro Stadio M5. Fa capolinea in via Novara, all’altezza di via Fleming.