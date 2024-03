Inter-Genoa, Atm modifica i percorsi: come raggiungere lo stadio

In occasione della partita di stasera tra Inter e Genoa, Atm comunica alcuni cambiamenti alle linee in zona San Siro. Le stazioni della metro M5 di Segesta e Ippdromo verranno chiuse verso la fine del match. A Lotto il corridoio diretto tra M1 e M5 potrebbe risultare chiuso; per cambiare, quindi, bisognerà uscire dai tornelli di una delle linee e rientrare da quelli dell’altra: vale sempre lo stesso biglietto. Inoltre, L’azienda mette a disposizione delle navette tra il parcheggio di Lampugnano e lo stadio.

I tram della linea 16 verso San Siro, a partire da due ore prima della partita, saltano la fermata di piazza Axum in prossimità dello stadio. Durante il match fanno copolinea in via Dessié, mentre a fine incontro e per un’ora i tram verso Monte Velino saltano la fermata di via Dessié (San Siro M5). Per quanto riguarda la linea 49, dalle due ore antecedenti la partita fino al suo termine i bus deviano nelle due direzioni saltando le fermate tra via Harar e Morgantini. Inoltre, i bus 49 verso Lotto a fine partita e per un’ora saltano le stesse fermate. In direzione piazza Tirana saltano piazza Axum e via Novara/Sant’Elena.

I bus delle linee 64 e 80, a fine partita e per un’ora circa, verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano deviano e saltano le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant’Elena. I bus della linea 78 verso Bisceglie deviano e saltano le fermate da via Diomede/Sant’Elia a via Patroclo/via Bisanzio. Verso via Govone, deviano e saltano le fermate da via San Giusto/via Ferreri a via Pinerolo/via Harar.

Atm ricorda che dall’8 al 10 marzo la linea M4 chiude per test tecnici. Le metro vengono sostituite dai bus BM4. Fino a mercoledì 13 marzo, invece, sono previsti interventi sulle alberature in via Giambellino. Per questo, durante la settimana, dalle 9.30 alle 16.30 il tram 14 è sostituito dal bus B14 in una tratta. A partire da oggi gli orari degli Atm Point di Garibaldi e Zara cambiano. Gli sportelli continuano a ricevere su appuntamento prenotabile tramite app.