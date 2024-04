In arrivo il Party like a Deejay: ecco i primi artisti sul palco

Tutto pronto per il Deejay Party che si terrà a Milano il prossimo 8 giugno, all'Arco della Pace. L'organizzatore ha preannunciato alcuni grandi ospiti che saranno presenti sul palco: Alfa, Angelina Mango, Emma, Gazzelle, Ghali, Irama, Rose Villain, Tananai e The Kolors. Non finisce qui, perché il giorno dopo è prevista la Dance Night con artisti di fama internazionale del calibro di Albertino, Bob Sinclar, Cosmo, Kungs e Spohie and the Giants.

La line-up completa verrà svelata prossimamente. Tantissimi gli spettatori attesi, considerando che alla scorsa edizione di Party like a Deejay hanno partecipato ben 190mila persone. I biglietti sono disponibili su TicketOne al costo di 20 euro a serata. Per entrambi gli show di sabato e domenica è possibile acquistare un ticket cumulativo da 35 euro. L'ingresso è gratuito per i bambini sotto i tre anni e per i disabili con accompagnatori.

Non solo show di musica, ma anche una serie di eventi e attività nelle aree tematiche gratis. Dall'area giochi per bambini e per adulti allo spazio sport con sessioni di sport e un campo da basket. Tra le novità il Virtual Zone: non poteva mancare l'area dedicata all'esperienza virtuale.