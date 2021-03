Milano: Idroscalo chiuso a Pasqua per evitare assembramenti (e anche il meteo non è favorevole)

L'Idroscalo di Milano sarà chiuso per il fine settimana di Pasqua, dal 3 al 5 aprile. Lo ha decretato la Città Metropolitana milanese, l'ente gestore del parco un tempo noto come "il mare di Milano", dove molti milanesi di città e dell'hinterland trovano refrigerio in primavera e in estate, soprattutto se è previsto bel tempo.

La chiusura è dettata dall'esigenza di "evitare assembramenti e situazioni non in linea con le disposizioni per il contenimento della pandemia Covid durante le prossime festività pasquali", si legge in una nota di Palazzo Isimbardi, "anche in considerazione delle restrizioni dovute al posizionamento in zona rossa della Lombardia". Il 6 aprile il parco riaprirà regolarmente i cancelli.

Pasqua: il meteo a Milano

Le previsioni meteo per Pasqua sono, in realtà, ambivalenti. Nell'area di Milano, secondo quanto si apprende dai principali servizi di previsioni del tempo, sabato 3 aprile dovrebbe piovere verso sera, mentre nel pomeriggio il cielo dovrebbe essere velato con punte di 24 gradi. Domenica 4 aprile, invece, le previsioni indicano un abbassamento della temperatura (fino a circa 17 gradi) e cielo coperto, così come per tutta la giornata di lunedì 5 con ulteriori ribassi di temperatura, fino a 11-12 gradi.