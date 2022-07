Passante, sotto sequestro un tratto di binari tra Dateo e Porta Vittoria

Sono stati sequestrati dalla procura i binari "frastagliati" del passante ferroviario di Milano tra le stazioni di Dateo e Porta Vittoria che avrebbero causato un consumo anomalo delle ruote dei treni del passante. Non solo, dopo le notizie degli ultimi giorni la pm Maura Ripamonti del dipartimento "ambiente, salute, sicurezza e lavoro" ha aperto un fascicolo a carico di ignoti con l'ipotesi di reato di "pericolo di disastro ferroviario". Il provvedimento non impedisce la circolazione dei treni proprio sui binari del passante ferroviario (già ai minimi da sabato 23 settembre). Nei prossimi giorni, secondo quanto appreso, verranno effettuati accertamenti sulle rotaie, infrastruttura di proprietà di Rfi.

Attraverso una nota la società del gruppo Fs aveva specificato che "dopo i rilevi tecnici fatti anche congiuntamente con Trenord e con evoluti mezzi diagnostici, non risulta alcuna evidenza di anomalie all’infrastruttura che ne compromettano la sicurezza o siano cause di consumi eccessivi dei bordini delle ruote". Inoltre aveva specificato di "procedere a ulteriori controlli e verifiche. Qualora ne emergesse la necessità, interverremo prontamente a servizio delle imprese di trasporto e dei passeggeri".

Per il momento, comunque, non c'è nessuna data per la riapertura del passante ferroviario. “Non ci sarà una data di riapertura del binario finché tecnici del Politecnico e di Trenord e Rfi non stabiliranno in maniera congiunta qual è il problema e quindi come si deve intervenire. Che si tratti di una semplice sostituzione del binario o di altri interventi", ha annunciato lunedì pomeriggio Claudia Terzi, assessore alle infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile di regione Lombardia, a margine della presentazione della campagna di installazione dei defibrillatori nelle stazioni della rete di Ferrovienord.

“L’unico elemento da considerare, una volta realizzata l’infrastruttura della rotaia, è che ci vorrà del tempo per gli interventi di manutenzione straordinaria dei treni che sono passati di lì", ha aggiunto Terzi, precisando che “bisognerebbe sostituire le ruote di tutti i 36 i treni". Un'operazione quasi impossibile, "considerando che in questo momento il mercato presenta scarsità di materie prime". Sulla difficoltà nel reperire in tempi brevi il materiale di ricambio, “non immediatamente disponibile”, l’assessore ha poi ammesso che "i tempi di fornitura sono molto lunghi" e che "la scelta più logica è fare la manutenzione straordinaria sulle ruote dei treni". Attendendo poi che tornino a funzionare.