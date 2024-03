Le nuove regole della questura di Milano per avere il passaporto in fretta

Ottenere il passaporto in pochi giorni. Letteralmente (ma solo per determinate esigenze). Nella mattinata di sabato 30 marzo la questura di Milano ha comunicato una nuova modalità per richiedere un appuntamento per il rilascio del passaporto.

Per chiedere il rilascio di un nuovo passaporto o la sostituzione di quello in scadenza si può presentare istanza prenotando un appuntamento a questo indirizzo tramite l’agenda on-line, accedendo con Spid o Cie.

Se si deve ottenere il passaporto entro 30 giorni e non ci siano “date che soddisfino le esigenze tramite il sistema di prenotazione nell’agenda ordinaria, è possibile prendere un appuntamento nella nuova sezione Appuntamenti Prioritari”, spiegano dalla questura.

“Questa procedura - puntualizzano da via Fatebenefratelli - è riservata ai soli residenti nella Provincia di Milano e la necessità (es. per motivi di studio, lavoro, famiglia e turismo) di ottenere il passaporto in tempi ridotti dovrà essere documentata all’atto della presentazione dell’istanza, pena la mancata accettazione della stessa”. Con questo sistema si possono ottenere fino a un massimo di due appuntamenti per titolari di Spid o Cie. “Il sistema rende visibili nuove prenotazioni in ogni giorno lavorativo a partire dalle ore 8”, precisano dalla questura.