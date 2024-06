A Milano due slot 'straordinari' per avere il passaporto

Accorciare i tempi per i passaporti, anche in vista delle ferie estive. Con questo obiettivo la questura di Milano ha predisposto due aperture straordinarie dell'Ufficio passaporti di via Cordusio 4: sabato 29 giugno e sabato 6 luglio, dalle 8.30 alle 12.30. Per usufruire delle aperture è necessario prendere appuntamento sull'apposito portale alla sezione 'appuntamenti ordinari'. Per i cittadini con esigenza di espatrio entro 30 giorni resta valida la possibilità di accedere all'agenda prioritaria per ottenere il passaporto in tempo per la partenza.

Dalla questura fanno sapere che il processo di delocalizzazione della stampa dei passaporti è stato completato. Tutti i commissariati cittadini di Milano rilasciano direttamente il documento di espatrio a chi ha fatto l' la richiesta. Una scelta, questa, utile alla semplificazione del processo che permette di abbattere notevolmente i tempi di emissione. I commissariati di Cinisello Balsamo, Legnano, Rho-Pero e Sesto San Giovanni sono indipendenti circa la ricezione delle istanze e la stampa dei passaporti del proprio bacino di utenza.

Con la delocalizzazione è stato possibile, spiegano, abbattere i tempi d'attesa a tal punto che nella maggior part dei casi il rilascio del passaporto avviene dopo meno di 15 giorni. Laddove vi siano necessità specifiche, la consegna del documento avviene anche nel giro di poche ore dalla presentazione dell'istanza.