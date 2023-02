Sulla M4 ci sono più passeggeri del previsto

Sulla tratta Linate-Dateo della M4 ci sono circa 6 mila passeggeri al giorno, un dato ogni più rosea aspettativa. A dirlo è stato il sindaco di Milano Giuseppe Sala che nella mattinata di mercoledì 8 febbraio ha visitato il cantiere insieme al ministro delle infrastrutture Matteo Salvini.

"I dati di utilizzo della prima tratta della M4 sono molto buoni, meglio del previsto - ha dichiarato Sala parlando con i giornalisti -. Se ai cittadini in una località come Milano dai l'occasione di usare il trasporto pubblico, lo scelgono. È chiaro che noi andremo avanti per cercare di cambiare la logica del traffico, e se riusciamo a dare un'alternativa tutto torna". Il boom di passeggeri sulla M4 è dovuto soprattutto al numero di passeggeri che partono da Linate. Negli ultimi mesi i milanesi sono tornati a viaggiare.

I dati di Sea, sul traffico passeggeri negli aeroporti di Linate e Malpensa, "segnano ormai dei livelli vicini al 2019, con un -10% rispetto al pre-covid. È un dato decisamente buono", ha sottolineato sala. "Finalmente Sea torna in condizioni reddituali soddisfacenti, quest'anno nelle casse del Comune abbiamo messo un dividendo significativo, è importante per le nostre casse", ha aggiunto il sindaco.

Nei prossimi mesi, comunque, la M4 è destinata ad allungarsi. Il 30 giugno, secondo quanto comunicato, i treni della blu dovrebbero correre tra Linate e San Babila mentre l'ultimo troncone dovrebbe aprire per il 2024