Si parla (ancora) della possibile passerella del Museo del 900

Non è ancora chiaro se si farà la passerella tra i due arengari di piazza Duomo (necessaria per collegare l'ampliamento del Museo del 900). "La Soprintendenza non ha rilasciato ancora un'autorizzazione. Si sta valutando". Lo ha detto la soprintendente all’archeologia, belle arti e paesaggio, Emanuela Carpani, al termine di un incontro con il sindaco, Giuseppe Sala, a Palazzo Marino; incontro svoltosi nella giornata di mercoledì 1° marzo.

L'idea era stata "bocciata" nel 2021 proprio dalle belle arti che in un suggerimento per il concorso di gara avevano suggerito di realizzare un passaggio sotterraneo. A ripotare in auge il progetto, a novembre 2021, era stato l'ex ministro dei beni culturali Dario Franceschini.

Per il momento non è chiaro come saranno collegati i due edifici ma i lavori per l'ampliamento del museo (e delle collezioni) stanno procedendo. Dal 28 ottobre 2022 sono in esposizione i 26 capolavori della Collezione Gianni Mattioli nella Galleria del Futurismo e negli spazi dedicati a Mario Sironi e Giorgio Morandi al quarto piano. I nuovi dipinti dialogano in un percorso organico con quelli della collezione permanente, opere di artisti come Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Giacomo Balla e Gino Severini, affiancate nelle prime esposizioni del movimento e poi conservate in diverse collezioni private.