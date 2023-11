Le 5 migliori pasticcerie milanesi secondo il Gambero rosso

Besuschio di Abbiategrasso (punteggio 93); Fusto (Milano); Ernst Knam (Milano) (91); Martesana (Milano) e Alessandro Servida (90). Sono queste, secondo il Gambero Rosso, le 5 migliori pasticcerie di Milano. Il 16 novembre, come riporta Cibotoday.it, è uscita la guida "Pasticcerie d’Italia 2024", che presenta uno scenario in ascesa per la grande tradizione dolciaria italiana.

Tra insegne storiche e nuove proposte più contemporanee c’è sempre più attenzione alla salute e alla sostenibilità oltre che al gusto. Viene sottolineata anche l’importanza di una comunicazione ben fatta e l’utilizzo dei social media che possono contribuire al successo di un indirizzo, essendo quindi di supporto a una proposta già solida e concreta. Sono 650 le pasticcerie presenti in questa edizione con 60 nuovi ingressi da nord a sud della Penisola, in cui spiccano Piemonte, Lombardia e Campania. Alle classiche schede di valutazione (con Una, Due o Tre Torte) si aggiungono 5 Premi Speciali e la menzione per i 16 migliori pastry chef d’Italia.

A guardare i numeri, è la Lombardia con i suoi 89 locali presenti in guida la regione con la più alta concentrazione di insegne segnalate, tallonata dal Veneto, che sale a 70 indirizzi.

Tra i migliori pasticceri, a Milano è stato premiato Marco Pinna presso Seta by Antonio Guida.

Social fondamentali

"Ormai da tempo i pasticceri sono usciti dai loro laboratori per mettersi davanti a obiettivi e telecamere, ma mai come oggi la potenza dei social è determinante per spostare masse intere di clienti o spingere prodotti. A volte basta un post, un reel di pochi secondi, gli hashtag giusti, ed è subito fila. A novembre 2022 sono stati sufficienti 3 secondi di video sullo “scrocchio” della sfoglia del pain au chocolat della Farmacia del Cambio di Torino per “scatenare l’inferno”, che ha poi bissato con l’ormai celeberrimo Cubrik diventato un vero oggetto di culto, replicato ormai in tante insegne lungo tutto lo Stivale e capofila di una vera “rivoluzione delle forme” che ha coinvolto altre specialità diventate “cubiche” come il maritozzo, il panettone e perfino la pizza", si legge nella presentazione della guida.