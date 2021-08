Scaffali retrò e scatoline di latta colorate: in centro a Milano apre il negozio delle Pastiglie Leone

In centro a Milano aprirà un negozio di Pastiglie Leone pieno delle iconiche scatoline di latta dalle tinte pastello, scaffali in legno e un'atmosfera d'altri tempi. Succederà dal 1° settembre in corso Magenta 96, dove fino al 31 dicembre sarà aperto il temporary shop 'Bottega Leone'.

Il capoluogo lombardo è la prima tappa del tour che il marchio piemontese di caramelle farà in giro per sette città italiane. Nella sede di corso Magenta a prendere vita sarà un'antica confetteria, con tanto di servizio bar, caratterizzata da un ambiente in stile vintage, tra specchi, boiserie, eleganti lampadari e insegne storiche.

Grazie alla rinnovata collaborazione con Raw&Co Milano e lo studio di interior Paolo Badesco & Partners - al quale è stata affidata la realizzazione del progetto - il brand inaugura il proprio spazio nel Palazzo Laugier, simbolo del liberty milanese, dando vita ad atmosfere e sensazioni tipiche dei caffè torinesi di una volta.

Protagoniste indiscusse dello spazio le caramelle, le gelatine, le gommose, la liquirizia e le classiche pastiglie, proprio come in un’autentica confetteria. Entrando nella Bottega Leone si trova subito il bar, dove è possibile ordinare caffè o cioccolata calda; al secondo piano, poi, ci si può anche accomodare ai tavolini.

La Bottega Leone rimane aperta fino al 31 dicembre, proponendo ogni mese nuove attività ed esperienze che facciano immergere i visitatori nel magico mondo delle arcinote pastiglie, fatto di toni pastello e dolci profumi.