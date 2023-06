Le patatine ritirate dai supermercati per 'rischio chimico'

Potrebbero essere pericolose per chi le consuma. Per questo motivo il ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito web un avviso riguardante il ritiro dal mercato di un lotto di patatine chips gusto ‘sweet pepper’, del marchio Vipa Chips, per la presenza di un elevato contenuto di acrilammide, una sostanza chimica che si forma naturalmente negli alimenti amidacei durante la cottura ad alte temperature. Il ritiro per "rischio chimico" riguarda i sacchetti da 140 grammi con il numero di lotto SP2/23 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 25/12/2023.

Le chips interessate dal richiamo sono state prodotte dall’azienda Pestova SHPK nello stabilimento di Pestovë, municipalità di Vushtrria, in Kosovo. L'azienda e il ministero della Salute raccomandano, a scopo precauzionale, di non consumare le patatine chips gusto ‘sweet pepper’ del lotto indicato e restituirle al punto vendita.