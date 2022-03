Cani "pericolosi", a Milano proseguono i corsi per i padroni

A Milano proseguono i corsi per ottenere il patentino da possessore di cani speciali. E ci sono ancora 10 giorni per iscriversi ai corsi: domenica 3 aprile, infatti, è il termine ultimo per l’iscrizione on line - esclusivamente tramite Spid - alla prossima sessione del corso che si svolgerà l’11 aprile.

"Per incentivare e facilitare la partecipazione, i corsi sono totalmente on line e concepiti come veri e propri tutorial fruibili in ogni momento da qualsiasi device (pc, tablet e smartphone) per un totale di dieci lezioni, al termine delle quali si sosterrà un test di idoneità che, una volta superato, consentirà di ottenere un patentino", fa sapere Palazzo Marino.

A chi è consigliato il corso

I corsi sono espressamente rivolti a possessori di cani appartenenti alle razze inserite nel regolamento comunale tra cui american bulldog, pastore dell’anatolia, pastore di charplanina, pastore dell’asia centrale, pastore del caucaso, pastore maremmano abruzzese, cane da serra da estreilla, dogo argentino, fila brazileiro, perro da canapo majoero, perro da presa canario, perro da presa mallorquin, bull o pit bull terrier, pit bull mastiff, rafeiro do alentejo, rottweiler, rhodesian ridgeback, tosa inu, american staffordshire, bandog + molossoidi di grande taglia, bull terrier, boerboel, cane corso, lupo cecoslovacco, cane lupo di saarloos, cane lupo italiano, compresi gli incroci derivanti dalle razze sopra citate.