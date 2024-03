Il dottor "Derek Shepherd" di Grey's Anatomy a Milano

È atterrato a Milano Patrick Dempsey (l’attore che impersona il dottor "Derek Shepherd" nella serie Grey's Anatomy). Per lui, ovviamente, non era in programma nessuna operazione al Niguarda o negli altri ospedali di Milano, ma solo un giro per le vie di Milano e un salto in una nota boutique di orologi del centro, con tanto di post con tag su Instagram. È successo nella giornata di giovedì 21 marzo.

Il tour di Dempsey si è articolato tra Via Montenapoleone, un giro tra le viuzze di Brera, Castello Sforzesco, Arco della Pace e l’immancabile tappa in piazza Duomo e Galleria. Insieme a lui c’era la moglie Jilian Fink.