Quanto vale il patrimonio di Berlusconi

Silvio Berlusconi è morto oggi, lunedì 12 giugno, all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da 4 giorni. Le sue condizioni di salute erano apparse fin da subito molto serie e si sono aggravate ora dopo ora. Uomo politico, imprenditore, è stato al centro delle dinamiche sociali e politiche e comunicative italiane per circa 50 anni. I suoi 5 figli si troveranno a ereditare un patrimonio considerevole tra denaro, azioni, immobili e mobili di lusso.

Le ultime informazioni riguardanti il patrimonio di Silvio Berlusconi risalgono a febbraio 2022. Quest'anno, per la prima volta nella sua storia parlamentare, il leader di Forza Italia non ha pubblicato i documenti necessari ad attestare la sua situazione patrimoniale e reddituale. Berlusconi è risultato essere quindi l'unico capo di partito a non aver rispetto la legge che obbliga i parlamentari del governo a pubblicare l'ultima dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale. Il termine ultimo, per presentare la documentazione era il 13 gennaio 2023.

Secondo la dichiarazione dei redditi del 2021, quindi, Silvio Berlusconi avrebbe avuto un imponibile di oltre 50 milioni di euro confermandosi così il più ricco per patrimonio, tra soldi, azioni, ville e auto, del parlamento italiano e a Bruxelles. Per la precisione nel 2021 Berlusconi ha percepito 50 milioni 661mila 390 euro ovvero "oltre 3 milioni di euro in più rispetto a quelli incassati l'anno precedente", riporta Adnkronos che aveva visionato l'anagrafe patrimoniale dell'ex leader di Forza Italia.

Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare e immobiliare di Berlusconi nel 2021 fu inserita una novità: l'acquisto dell'intera proprietà di un immobile nel comune di Casatenovo in data 12 marzo 2021. Dovrebbe trattarsi di Villa Maria, la super villa di Rogoredo di Casatenovo, posta a pochi chilometri da Arcore. Tra i possedimenti di Silvio risultano esserci tre fabbricati a Milano - tra cui la storica residenza di via Rovani, utilizzata pre covid per i vertici di centrodestra con Salvini -, poi Villa Campari, sul Lago Maggiore, in provincia di Novara. Ancora due magioni ad Antigua e una a Lampedusa, villa 'Due palme', questa comprata nel 2011 e restaurata nel 2019.

Nella dichiarazione ci sarebbero delle proprietà mancanti come ad esempio l'ex villa Zeffirelli, ribattezzata Villa Grande, che il Cavaliere acquistò per oltre 3 milioni di euro nel 2001 e che poi prestò in comodato d'uso gratuito a Franco Zeffirelli, morto a giugno 2019. Ma anche le residenze in Sardegna, villa San Martino ad Arcore, villa La Certosa e la magione di Macherio, tornata in suo possesso dopo il divorzio con Veronica Lario, non vengono citate.

Fanno parte del patrimonio anche un'Audi A6 immatricolata nel 2006 e tre imbarcazioni extra lusso: la 'San Maurizio', comprata nel 1977, il 'Magnum 70' (del '90) e la barca a vela 'Principessa vai via' (del 1965). Per quanto riguarda il 'pacchetto titoli' dell'imprenditore brianzolo, dati ancora una volta riferiti alla dichiarazione dei redditi 2021: ammonterebbero a 5.174.000 azioni della 'Dolcedrago spa'; 2.444.144 azioni della 'Holding italiana 1 spa'; 2.199.600 della 'Holding italiana 2 spa'; 1.193.400 della 'Holding italiana 3 spa'; 1.095.140 azioni della 'Holding italiana 8 spa', 200 azioni della Banca popolare sviluppo di Napoli e 896mila titoli della Banca popolare di Sondrio.