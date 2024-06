Patrizia Caselli racconta di avere un tumore

La carriera televisiva di Patrizia Caselli è partita dalle tv private, come showgirl e conduttrice, spesso al fianco di Walter Chiari, con il quale ebbe una lunga relazione terminata nel 1987. In seguito, racconta Today, ha debuttato in Rai nel varietà estivo di Rai 2 Bella d'estate, ha proseguito accanto a Gigi Sabani nel cast di Chi tiriamo in ballo?, ha presentato il contenitore pomeridiano di cronaca Detto tra noi e, ancora, La vita in diretta nel 1994. Poi la decisione di abbandonare la tv, rompendo il contratto con la Rai per seguire Bettino Craxi ad Hammamet, al quale è stata legata sentimentalmente per nove anni, dal 1991 fino alla morte di lui il 19 gennaio 2000.

Oggi Patrizia Caselli è tornata a parlare di sé e delle sue condizioni di salute in un'intervista al Corsera dove, per la prima volta, ha rivelato di avere un tumore. "Cosa mi spaventa oggi? Il carcinoma al polmone che mi hanno trovato il 6 febbraio. Un tumore al terzo stadio su quattro. È la prima volta che ne parlo. Sono terrorizzata, non sono pronta a lasciare niente, non solo un figlio", ha raccontato l'ex volto Rai.

"Al Policlinico di Milano - ha proseguito - mi hanno asportato mezzo polmone destro e dei linfonodi trovati in metastasi, cosa che non si aspettava neanche il medico. Quello è stato il momento più brutto. Avevo sperato che non fosse necessaria la chemio, ma ora l'ho cominciata". Uno dei momenti più brutti, per la conduttrice, è stato comunicare la notizia al figlio adottivo Francois, che ha 17 anni: "Mi ha risposto “supereremo anche questa”. È la frase che ci siamo ripetuti anche durante la difficile separazione da suo padre".