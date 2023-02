Non è chiaro se la pista di pattinaggio delle olimpiadi sarà a Milano

Non è ancora chiaro dove verrà realizzata la pista di pattinaggio che ospiterà le competizioni olimpiche dei giochi invernali del 2026. Al momento c'è una sola certezza: le gare non si svolgeranno a Baselga di Piné, comune veneto in cui erano previste originariamente. Il motivo? Uno solo: l'adeguamento della pista veneta sarebbe costato molto di più del preventivo originale (lievitato da 50 a 70-75 milioni).

Nei giorni scorsi era emersa l'ipotesi di trasferire le competizioni nei padiglioni della Fiera di Rho-Pero. L'idea era quella di realizzare una struttura temporanea da allestire per i giochi e smontare una volta terminate le competizioni. La Fiera, infatti, è molto versatile sotto questo punto di vista: è dotata delle infrastrutture necessarie per ospitare sia il "palazzetto del ghiaccio", le tribune, gli spogliatoi e tutti gli altri locali necessari. Inoltre è ben collegata sia con Milano (dove sorgerà il villaggio olimpico) che con il resto del mondo. Cosa non da poco: l'impianto dovrebbe costare molto meno di 50 milioni.

Ma non è la sola ipotesi sul tavolo. Sui tavoli del comitato olimpico c'è anche un dossier riguardo un possibile riutilizzo della di pattinaggio realizzata per i giochi di Torino del 2006. "Sul pattinaggio stiamo valutando le ipotesi e stiamo vedendo qual è la soluzione migliore. A breve prenderemo una decisone", ha detto il governatore della Regione, Attilio Fontana, a margine della cerimonia dell'alzabandiera per celebrare i 3 anni che mancano all'apertura dei Giochi Olimpici e Paralimpici.

Torino, comunque, sembra avere meno chance. "È anche una questione anche di organizzazione perché le Olimpiadi sono partite con queste sedi, per allargare bisogna fare una serie di iniziative. Tipo un nuovo mini villaggio olimpico anche a Torino", ha spiegato Fontana. "Non voglio avere un atteggiamento totalmente di chiusura verso Torino, però prima devono essere le città che c’erano all’inizio a dire se possono farlo o no. Se non si potesse un aiuto potrebbe essere utile", ha puntualizzato Sala.

Sulla possibilità che la pista si faccia nell'area della Fiera di Rho, Sala ha commentato: "Ci sono varie ipotesi su cui si sta lavorando, certamente quella è un’ipotesi accreditata. Però bisogna Fare una cosa che dia il senso anche dal punto di vista economico finanziario". Esclusa, invece, la possibilità che la pista si faccia all’Arena perché è "troppo complesso, all’aperto non si può e coprirla costerebbe troppo".