Più alberi, meno auto e più trasporto pubblico: il piano per limitare lo smog

Ridurre lo smog in pianura padana. Tutto attraverso azioni concrete, come sostituzione delle caldaie comunali a gasolio, piantumazione di nuovi alberi, ma anche misure per decongestionare il traffico, investimenti sul trasporto pubblico e incentivi per i mezzi sostenibili. Sono le misure al centro del documento firmato dai sindaci di Milano, Bologna, Torino, Venezia e Treviso che lunedì 22 aprile al termine del convegno "Le città cambiano aria. Il patto dei Sindaci per una Pianura Padana che respiri”.

L’incontro, svoltosi al Piccolo Teatro, si è tenuto in occasione della Giornata della Terra. Presenti al convegno primi cittadini e divulgatori scientifici. Dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, al primo cittadino di Bologna Matteo Lepore, Stefano Lo Russo (Torino), Luigi Brugnaro (Venezia) e Mario Conte (Treviso), la giornalista e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti, il giornalista Nicola Saldutti, Enrico Giovannini (cofondatore di AsVis), Veronica Manfredi (direttrice Zero Pollution e Green Cities, Direzione Generale Ambiente, Commissione Europea), Stefano Nava (direttore della struttura complessa di Pneumologia e Terapia Intensiva Respiratoria Ospedale Sant’ Orsola-Malpighi di Bologna), Sofia Pasotto (attivista per il clima) e Caterina Sarfatti (amministratrice delegata, Inclusione e Leadership Globale, C40 Cities). Nel patto, i sindaci si impegnano ad assumere misure concrete a livello comunale ma chiedono che l'impegno coinvolga le istituzioni nazionali ed europee, anche con dei finanziamenti.

"Chiediamo al Governo italiano – si legge nel patto dei sindaci sul clima - di rendere disponibili con urgenza investimenti dedicati a ridurre l’impatto negativo sull’ambiente dei trasporti di persone e merci e delle attività agricole ed industriali. Chiediamo investimenti concreti sul finanziamento e la sostenibilità del trasporto pubblico locale, soprattutto nella transizione a mezzi elettrici. Chiediamo anche fondi straordinari per i piani di sostituzione delle caldaie obsolete e, più in generale, per l’efficientamento energetico degli edifici e la riforestazione urbana, in tempi rapidi e con un sistema di erogazione agile ed efficiente. Chiediamo all’Unione Europea di fare la sua parte: perché l’area padana è uno dei casi più critici, per le caratteristiche territoriali e l’alta densità abitativa e produttiva. Crediamo che l’unica soluzione sia un piano straordinario a tutti i livelli. La questione della qualità dell’aria non può essere affrontata solo in modo occasionale e su scala comunale: è una sfida continua e costante che coinvolge tutti gli attori del territorio. Chiediamo un forte coordinamento delle azioni, anche tramite una struttura speciale commissariale, che, in accordo con i nostri Enti e coinvolgendo anche le Regioni, ci aiuti a individuare azioni ed obiettivi possibili; che ci aiuti a raggiungerli anche tramite l’erogazione di fondi e risorse, da affiancare a quelle del Governo, per far fronte ai tanti interventi".

Il patto nasce dalla consapevolezza della particolare conformazione geografica della Pianura Padana, un’area caratterizzata da avvallamenti e accumuli di smog e polveri sottili. L'area in questione, con 20 milioni di abitanti e importanti attività antropiche e industriali, è tra le più esposte a fenomeni climatici estremi come alluvioni e siccità.

“Firmiamo questo patto dei sindaci per una Pianura Padana che respiri - ha affermato Sala dal palco -. Questo è un tema che interessa tutta la Pianura Padana. È un errore continuare a etichettare politicamente questo tema. Riguarda tutti noi. Per trovare la sintesi, abbiamo pensato che i sindaci sono più concreti e disponibili a mettersi insieme e questo è l’obiettivo di oggi". Sulle misure adottate dalla città di Milano e sul ruolo delle amministrazioni comunali il sindaco ha sottolineato: "Milano ha fatto molto ma non basta. Abbiamo cercato di limitare il traffico con area B e C. Abbiamo elettrificato i mezzi pubblici. Abbiamo fatto il Climate City Contract con l'Ue. Riteniamo che le grandi città abbiano il dovere di prendere l'iniziativa. Le città da sole fanno poco. Le città insistono perché ci siano fondi diretti anche dall’Ue per attuare le nostre politiche. Questo è un tema che colpisce le sensibilità e i comportamenti di tutti. Quando Milano decise di attuare la raccolta differenziata sembrava una tragedia familiare, oggi è la normalità e nessuno tornerebbe indietro. Noi dobbiamo spiegare il perché delle misure. Le città possono e devono imparare e confrontarsi tra di loro. Milano lo fa anche con Città 40, con le altre città del mondo".