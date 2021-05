Giardini di via Mosso, patto di collaborazione tra il Comune di Milano e i cittadini

Un nuovo patto di collaborazione è stato firmato nella zona di via Padova, a Milano, una settimana dopo quello sul parco Trotter e le ex piscine. Stavolta è il turno di via Mosso e, in particolare, del giardino recintato. Il patto è frutto di un percorso partecipato promosso dall’amministrazione e iniziato nel 2020 sotto il coordinamento di B-Cam Cooperativa Sociale nell’ambito del programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo, che ha visto confrontarsi gruppi informali, cittadini attivi e realtà associative locali per definire pratiche di gestione condivisa dello spazio.

Il patto giunge come naturale prosecuzione del percorso nato con la realizzazione di due murales da parte del duo artistico Sten Lex e ne rappresenta la concretizzazione. Durante il processo di co-progettazione sono state organizzate serate di cinema in collaborazione con Cinevan, una giornata di pulizia con gli abitanti e incontri sull’uso dello spazio con il coinvolgimento di bambine e bambini di una classe II dell’I.C.S. Giacosa condotti da Spaziopensiero.

Attività culturali, socialità, scambio tra giovani e anziani

Obiettivo del patto è garantire la sicurezza dello spazio e costruire un palinsesto di attività culturali promuovendo al contempo momenti di socialità e di scambio tra giovani e anziani e tra abitanti del quartiere di diverse origini intorno a quattro temi di lavoro: il libro e la lettura, per fare cerniera tra quartiere e scuola con presentazioni e letture pubbliche; il riuso per pratiche di riciclo e risparmio, con l’organizzazione di laboratori; la bellezza per promuovere con l’arte urbana e il giardinaggio uno spazio aggregativo e partecipato attraverso la trasformazione artistica di panchine, punti luce e parte del suolo, la creazione di un giardino multisensoriale, l’organizzazione di mostre, videoproiezioni; il tavolo per condividere, coinvolgendo gli abitanti del quartiere, l’organizzazione di attività ludiche e la realizzazione di piccoli orti.

"E' un nuovo passo verso la rigenerazione urbana che sta cambiando il volto di questo quartiere, con la partecipazione diretta dei cittadini nelle scelte e nella gestione delle attività che intendono realizzare", commenta Lorenzo Lipparini, assessore alla partecipazione: "Perché i luoghi non siano solo più belli ma soprattutto resi vivi dalla presenza di chi abita in questo quartiere. Una settimana fa eravamo dentro al Parco Trotter, sono da poco iniziati i lavori di sistemazione di via Padova all’altezza di via Anacreonte e ora siamo qui a poca distanza in questo bel giardino con 22 firmatari. Una vera alleanza per mantenere questo spazio verde e renderlo il centro di tante e svariate iniziative, come sta accadendo in molti altri luoghi della città".