Tolgono il pavè in via Montegani: la protesta degli abitanti e del Municipio

Servono tra l'altro a eliminare il pavè i lavori stradali che interesseranno via Montegani e produrranno lo stop al tram 3 da piazza Abbiategrasso al Duomo (e viceversa), sostituito in parte dal bus B3 ma non, appunto, nella via in questione. I lavori sono stati comunicati qualche giorno fa ufficialmente da Atm e, martedì, dal Comune di Milano, e si prevedono cinque mesi di stop per il tram.

I lavori sarebbero dovuti iniziare più tardi, ma sono stati anticipati per poterli terminare entro la fine di settembre. Un'accelerazione di cui si lamenta Natale Carapellese, presidente del Municipio 5, secondo cui la prima avvisaglia dei lavori è arrivata nel 2022 da parte di Atm, che aveva espresso il bisogno di sostituire l'armamento tramviario, in quanto obsoleto dopo più di 30 anni d'esercizio, con binari dissestati in alcuni punti. Il Municipio 5 ha poi scoperto, a inizio febbraio, che i lavori sarebbero stati avviati il 17 marzo.

"L'accelerazione - afferma ora Carapellese - è stata in parte una sorpresa, perché la nostra priorità sulla sostituzione dell'armamento era via Ripamonti. Inoltre abbiamo fatto notare che chiudere via Montegani avrebbe comportato notevoli disagi, vista la presenza di cantieri in altre vie vicine, come Isimbardi, Neera, Volvinio e Chiesa Rossa". Il Comune centrale ha risposto chiudendo i cantieri aperti, dando quindi priorità a quello di via Montegani.

Ora il Municipio 5 ha convocato un consiglio straordinario, per il 9 marzo, a cui parteciperà anche l'assessora comunale alla mobilità, Arianna Censi. L'incontro servirà (spiega ancora Carapellese) a ribadire la posizione circa il pavè, che il 'parlamentino' chiede di non rimuovere, se non in corrispondenza dei binari. Non è però l'unica richiesta che arriva dal Municipio. Le altre: una nuova pavimentazione sostenibile sui marciapiedi, con rigenerazione a verde e senza consentire la sosta delle auto, e regolarizzare la sosta in strada..

"Purtroppo - conclude Carapellese - i cittadini e i consiglieri sono stati informati in ritardo e non adeguatamente nel merito del progetto".