Il "Giro d'Italia" di Francesco (in ospedale) dopo il trapianto di midollo

La maglietta sponsorizzata, i pantaloncini tecnici, i guantini. Davanti a lui non l'asfalto da consumare, ma un letto d'ospedale e una salita già quasi scollinata. Perché Francesco la salita più dura l'ha affrontata prima di aver scattato quella foto e prima di aver scritto una commossa lettera di ringraziamento ai medici del Policlinico, proprio lì dove nelle scorse settimane è stato sottoposto a un trapianto di midollo osseo. E proprio lì dove si è fatto ritrarre in sella a una cyclette in una sorta di specialissimo programma di recupero post intervento.

"Sono stato ospite del centro trapianti midollo osseo del Policlinico per 34 giorni, chiuso in isolamento nella mia cameretta sterile", racconta oggi il paziente, le cui parole sono state pubblicate sui social dalla struttura di via Sforza. "Non avrei potuto resistere così a lungo se non mi fossi sentito circondato fin da subito dall'attenzione e dall'affetto di tutto il personale sanitario che più da vicino mi ha seguito, sempre pronto ad intervenire e a scambiare quattro chiacchere per alleviare l’isolamento, a darmi conforto nei momenti di scoraggiamento, ed anche a soddisfare le piccole fisime che ognuno di noi ha", prosegue Francesco.

Ma oltre le "fisime", ci sono gli hobby, i sogni, le speranze. "Son un ciclista appassionato, così, conoscendo la mia passione, appena sono stato in condizione mi hanno proposto di cimentarmi sulla cyclette. Ho accettato con entusiasmo e non ho resistito alla tentazione di vestirmi di tutto punto da ciclista e di immaginarmi, pur collegato a tubi e tubicini, mentre scalavo il Pordoi, al seguito del Giro di Italia", confessa l'uomo.

E il traguardo alla fine è stato tagliato: "Ora sono a casa, con un midollo osseo rinnovato, forte di una esperienza che è stata ardua e dura, della quale però - conclude Francesco mi rimarrà soprattutto il ricordo di una grandissima professionalità e di una carica umana indimenticabile. Grazie, grazie, grazie a tutto il centro trapianti".