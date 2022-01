Pedaggio senza casello, Pedemontana vince contro gli utenti

L'autostrada Pedemontana lombarda può continuare a far pagare i pedaggi agli utenti senza la presenza fisica del casello. Lo ha stabilito l'autorità per la concorrenza (Agcm) esaminando e respingendo molti ricorsi distribuiti in quattro anni, tra il 2018 e il 2021, che però ha 'bacchettato' la società prescrivendole di migliorare la comunicazione agli utenti.

I ricorsi erano stati presentati da chi si era visto recapitata una sanzione per mancato pagamento del pedaggio, con notifiche molto onerose e, in qualche caso, raccomandate per il recupero crediti. Data l'assenza dei caselli fisici, costoro avevano dichiarato di non sapere di dover pagare a posteriori. Ma come funziona il pagamento della Pedemontana A36 (Cassano Magnago-Lentate sul Seveso) e delle Tangenziali di Varese e Como? Semplice: un sistema di telecamere calcola in automatico il pedaggio corrispondente alla targa. Chi ha il Telepass paga automaticamente, senza dover far nulla. Gli altri hanno quindici giorni di tempo per regolarizzare il pedaggio, pagando online, ai punti di assistenza, agli sportelli bancomat, con un borsellino elettronico ricaricabile o collegando la targa al conto corrente o alla carta di credito.

I cartelli esplicativi

L'Agcm ha chiesto un parere all'autorità di regolazione dei trasporti, che ha ribadito la correttezza del sistema di esazione. Inevitabile a quel punto il giudizio positivo sul metodo adottato da Pedemontana (una società partecipata da Regione Lombardia al 53 per cento), stabilendo però alcune prescrizioni. Innnazitutto il secondo avviso agli utenti (oneroso) dovrà essere inviato dopo sessanta e non più novanta giorni dalla prima richiesta di pagamento. Ciò si tradurrà in notifiche meno costose.

La seconda prescrizione dettata a Pedemontana riguarda invece i cartelli esplicativi da posizionare all'ingresso delle rampe (con la scritta "Autostrada a pedaggio senza barriere - pagamento entro 15 giorni") e varie diciture sui pannelli luminosi lungo il percorso, con frasi come "Pagamento pedaggio a cura degli utenti entro 15 giorni" o "Modalità pagamento sito internet Pedemontana".