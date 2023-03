Passo avanti (verso Milano) della Pedemontana piemontese

Altri 14 chilometri per collegare la Genova Voltri - Gravellona e la Torino - Milano. Se ne parlava da tempo: ora Anas ha pubblicato sulla il bando di gara per i lavori di costruzione del primo lotto della Pedemontana Piemontese per il collegamento tra la A4, nel tratto tra Santhià, Biella e Gattinara, e la A26 a Ghemme. L’importo complessivo dell’appalto è di 302,8 milioni di euro.

Il progetto di realizzazione della Pedemontana prevede la costruzione di un tracciato in nuova sede lungo circa 14 chilometri. L’arteria stradale presenterà una sezione di categoria B “extraurbana principale” composta da due carreggiate separate dallo spartitraffico centrale, ciascuna con due corsie per senso di marcia per una larghezza complessiva di 22 metri. Lungo l’arteria sono previsti 4 svincoli per il collegamento della viabilità con le località Masserano, Roasio, Gattinara e con la A26 nel comune di Ghemme. È inoltre prevista la realizzazione di 6 cavalcavia di scavalco della viabilità secondaria e di 6 viadotti sui corsi d’acqua uno dei quali, sul fiume Sesia, lungo 820 metri.

Il tempo per la costruzione della nuova arteria è fissato in 1.800 giorni, comprensivi di 360 giorni per l’esecuzione delle indagini archeologiche, monitoraggio ambientale e progettazione, e di 1440 giorni per l’esecuzione dei lavori. Anas aggiudicherà l’appalto, che si chiuderà il 24 marzo, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.