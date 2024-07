Un’altra strada di Milano chiusa al traffico: meno parcheggi (e meno auto)

Spariranno tutti i 45 parcheggi per residenti (e le auto in transito) da via Giovanni Verga a Milano, zona Paolo Sarpi. Lo ha deciso Palazzo Marino che ha aggiunto il vicolo del centro all’elenco delle strade scolastiche che verranno pedonalizzate.

Per il momento non è ancora stata comunicata la tempistica dei lavori, ma l’operazione ha avuto il parere favorevole del Municipio 1. Lungo via Verga si affacciano l’istituto comprensivo Giusti d’Assisi, il liceo Enrico Fermi, il Teatro del Borgo e la Scuola professionale di Arte Muraria e in questo contesto, con la presenza di numerosi studenti e studentesse e di altre attività che richiamano una costante affluenza di persone. “Si è ritenuto necessario aumentare le condizioni di sicurezza e allo stesso tempo migliorare la qualità urbana e la potenzialità aggregativa dell’area”, puntualizzano dal comune spiegando che al posto degli stalli per le auto in sosta verranno ricavate zone in cui verranno inserite delle piante in vaso. Ovviamente sarà sempre consentito l’accesso ai veicoli diretti all’interno delle proprietà e a quelli a servizio delle attività del Teatro del Borgo e delle altre funzioni presenti e verrà comunque mantenuto attivo il provvedimento ‘Car free’ in via Giusti negli orari di uscita dalla scuola.

Per il momento non è ancora chiaro come verranno compensati gli stalli, tutti in striscia gialla, che attualmente permettono di ospitare circa 45 automobili in sosta. “L’amministrazione provvederà anche a verificare la possibilità di compensare la perdita di sosta residenziale, tenendo conto delle richieste del Municipio 1, e a valutare la modalità più consona per instradare i mezzi autorizzati ad accedere a via Verga, tramite ingresso da via Alfieri anziché da via Giusti”, puntualizzano da palazzo Marino.