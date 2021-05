Il sequestro della pelliccia di giaguaro e la borsa di coccodrillo a Milano Malpensa

Nonostante i continui appelli delle associazioni ambientaliste che denunciano il rischio estinzione che minaccia moltissime specie selvatiche, c'è ancora chi, nel 2021, senza remore compra vestiti e accessori fatti uccidendo questi animali. A Milano Malpensa, però, dogana e finanza hanno scoperto l'importazione illegale di due beni che rientrano in questa categoria, sequestrando una pelliccia di giaguaro, alcuni coralli e una borsa in coccodrillo.

Durante i controlli per contrastare i traffici di specie protette dalla Convenzione di Washington, i funzionari e i militari hanno individuato tre spedizioni illecite: un pacco proveninete da Portici (Napoli) e destinato alla Cina con all'interno una pelliccia di giaguaro, irregolarmente esportata; un corallo blu proveniente dagli Stati Uniti e diretto a Bari; e una borsa in 'Alligator Mississippiensis' (un coccodrillo protetto) in arrivo dal Giappone e diretta a Milano. In tutti e tre i casi si è subito proceduto al sequestro e alla denuncia dei responsabili.

Capillare e sempre più intensa è l'attività di controllo della guardia di finanza e della agenzia delle dogane e dei monopoli per tutelare i traffici commerciali legali e al contempo prevenire quelli illeciiti, soprattutto con l’imminente arrivo del periodo estivo, con l'obiettivo di disincentivare il trasporto di specie senza regolare documentazione da località esotiche all'Italia.