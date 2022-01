Pendolari: "Portate la S12 fino a Lodi"

I pendolari della linea ferroviaria Milano-Bologna chiedono investimenti urgenti con il denaro europeo del Pnrr, in modo da migliorare il servizio. Lo spunto? Il caos che si è verificato lunedì 24 gennaio, di mattina, a causa di un treno merci bloccato alla stazione di Tavazzano (Lodi). Una situazione che, insieme ad altre simili, rischia spesso di rendere inefficiente il servizio ferroviario.

La prima richiesta è quella di anticipare, tra Lodi e Tavazzano, l'interconnessione 'lenta / veloce' delle linee. In particolare, secondo i pendolari, la linea lenta deve restare in uso esclusivo alla linea suburbana Lodi-Saronno che, praticamente ogni giorno, subisce i ritardi causati dal sovraffollamento di treni merci, intercity e diretti.

La seconda richiesta è quella di riportare a Melegnano la linea S12 ed aumentarne le frequenze. La terza è la riqualificazione della stazione di Lodi. La quarta è un paino di fattibilità per portare la S12 a Lodi, in modo da trasformarla in 'metropolitana leggera' tra due capoluoghi di provincia con un treno ogni quarto d'ora.