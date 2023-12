A Milano c'è una pensilina Atm che regala palline di Natale (e c'è la fila)

Un dono per un Natale unico. Jack Daniel's, in collaborazione con IgpDecaux, ha deciso di allestire una speciale pensilina Atm in centro a Milano che regala palline di Natale.

La fermata a tema è stata addobbata con ghirlande, luci, vetrofanie dedicate alle pareti, mentre le sedute riproducono gli iconici barili e lo showscreen mostra i video con il messaggio “Crea le tue etichette, liberati dal resto”.

Proprio sulla parete della pensilina, che si trova in largo Cairoli, è stato montato uno speciale dispenser che dall'11 al 15 dicembre regala palline di Natale a tutti. L'iniziativa, come mostra un video postato da Andrea Cherchi sulla sua pagina social "Semplicemente Milano", ha riscosso un grandissimo successo, tanto che i gadget vanno praticamente a ruba. E tanto che dopo ogni nuova "ricarica" si crea una fila di persone in attesa di ritirare la propria pallina.