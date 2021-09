Le pensiline di Milano firmate da Re Giorgio: così Armani celebra i 40 anni di EA

Una sfilata e una mostra, ma anche molto altro. Re Giorgio ha deciso di fare le cose in grande per il 40esimo anniversario di Emporio Armani: murales sui muri di Milano, pensiline di autobus e tram personalizzate con il celebre marchio di moda. Non solo: lo stesso "tocco" investirà anche la Stazione Centrale, lo scalo di Garibaldi e parte dell'aeroporto di Malpensa.

Le iniziative partiranno nei prossimi giorni e si concentreranno giovedì 23 settembre quando i modelli sfileranno con i capi della collezione primavera/estate 2022, evento che si terrà negli spazi dell'Armani Teatro e che segnerà il ritorno della maison in presenza.

Nello stesso giorno, verrà inaugurata presso Armani/Silos "The way we are", la mostra-manifesto che racconta l'essenza di Emporio Armani: quattro decadi di storia del marchio sotto forma di abiti, immagini e filmati, che ne ripercorrono filosofia e spirito. In occasione dell'inaugurazione della mostra, verrà lanciato un numero speciale di Emporio Armani Magazine. Il magazine, diretto come i precedenti numeri da Rosanna Armani, porta simbolicamente lo stesso titolo della mostra "The way we are", e sarà in vendita proprio a partire dal 23 settembre.