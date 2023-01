Per il momento non aumenterà il ticket di Area C

Non c'è nessun aumento all'orizzonte per il ticket di Area C, ma non è detto che nei prossimi mesi arrivi una ritoccata del prezzo verso l'alto. "Ne discutiamo per prepararci a quello che potrà essere, dipenderà sempre dal fatto che tramite il governo avremo fondi per coprire i nostri problemi", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del palinsesto delle iniziative per il Giorno della Memoria.

Sala ha precisato che "nel bilancio non ci sono aumenti relativi all'Area C". "Dopodiché - ha aggiunto - va bene discuterne, perché se mai fossi costretto a farlo, se non ne hai discusso prima l'accusa è 'ma potevamo discuterne'. Sia chiaro però: nel bilancio 2023 non c'è nulla relativo all'aumento di Area C".

I problemi di bilancio di palazzo Marino, comunque, dipendono dal trasporto pubblico. I mezzi di Milano, stando a quanto riferito dal sindaco, costano circa 878 milioni di euro. I biglietti non coprono l'intero costo del servizio ma si fermano a "solo" 395 milioni. 260 milioni, infine, arrivano dallo Stato attraverso la Regione. "Se uno fa i conti vede che quello che mancano sono 220 milioni. Siccome il bilancio deve chiudere in parità i soldi che mancano si recuperano sulla fiscalità del comune - ha puntualizzato Sala -. In altre parole: chi usa il trasporto pubblico paga un prezzo che è pari a poco più del 40% del costo; il resto o interviene lo Stato o va fatto pagare a tutti i milanesi".