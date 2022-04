Ecco quanto poco verde c'è a Milano

A Milano c'è poco verde e a certificarlo, semmai ce ne fosse ancora bisogno, è il rapporto Istat sui cambiamenti climatici pubblicato a fine marzo. Negli ultimi anni qualcosa sta cambiando e in qualche area si è spavimentato ma la situazione resta complicata. All'ombra della Madonnina non ci sono alberi e fili d'erba, anzi: il totale delle aree verdi è pari al 13,8% della superficie comunale ed è costituita per la quasi totalità da verde urbano (il 5,7% sono parchi urbani, il 3,9% da piccoli parchi e giardini di quartiere, il resto aree verdi storiche e zone di arredo urbano). Mediamente a Milano ogni persona ha a disposizione 18,2 metri quadrati di verde.

Il confronto con le altre città è pressoché impietoso: a Roma il verde occupa il 35,8% del territorio comunale, a Napoli, invece, è a quota 31,5% della superficie della città. Parchi e giardini, comunque, non sono solo importanti per la biodiversità e per la fauna ma sono soprattutto una soluzione naturale che "può svolgere un ruolo importante nelle strategie di contrasto ai cambiamenti climatici e, più in generale, nel miglioramento della sostenibilità dei sistemi urbani e della qualità della vita dei cittadini", si legge nel report.

Poco verde, tanto cemento ma Milano ha iniziato un cammino per essere più sostenibile. Il tasso di motorizzazione (il numero di veicoli posseduti ogni mille abitanti) è in calo dal 2017: nel 2017 ogni mille persone c'erano 504 auto, gli ultimi dati del 2020 rilevano la presenza di 497 auto ogni mille abitanti. Non sta accadendo la stessa cosa a Roma e Napoli dove il tasso di motorizzazione è rispettivamente di 621 e 605 auto per mille abitanti.