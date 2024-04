Perché i lavoratori di Atm non possono scioperare

Niente braccia incrociate. Lo sciopero dei lavoratori Atm inizialmente previsto per l'11 aprile a Milano è stato annullato dopo l'intervento del Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, che ha deciso di precettare i dipendenti dell'azienda meneghina del trasporto pubblico. La scelta è stata presa al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito lunedì mattina a palazzo Diotti. "In una dinamica di confronto democratico e di relazioni sindacali, il Prefetto ha effettuato una riunione con i rappresentanti delle sigle sindacali per tentare una mediazione. L’invito a revocare lo sciopero ha avuto, però, esito negativo", si legge in un comunicato della Prefettura. Da qui la decisione della precettazione.

Ma perché è arrivato l'intervento della Prefettura? Quella di giovedì 11 aprile per Milano non sarà una giornata come le altre. "Il provvedimento di precettazione, che interesserà l’intera giornata, si è reso, pertanto, necessario per evitare disagi alla mobilità della cittadinanza, in concomitanza con due eventi di particolare complessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, ovvero l’apertura della Riunione straordinaria dei Ministri dei trasporti, il Forum del G7 Trasporti, che vedrà la presenza per tre giorni nel capoluogo dei Ministri dei Trasporti di Italia, Usa, Canada, Giappone, Francia, Germania, Regno Unito e, dalle ore 21 presso lo Stadio Meazza, l’incontro di calcio Milan-Roma, valevole per l’Europa League stagione 2023/2024, per il quale si prevede la presenza di circa 75.000 tifosi", ha ricordato la Prefettura.

"La Prefettura, particolarmente attenta ai temi di sicurezza sui luoghi di lavoro, rappresentati dalle organizzazioni sindacali, ha dato la propria disponibilità per l’attivazione a breve di un tavolo tecnico per poter garantire il miglior coordinamento operativo e per un’analisi tempestiva e costante delle relative problematiche, con - conclude la nota di palazzo Diotti - la presenza delle stesse organizzazioni sindacali e delle parti datoriali".

I sindacalisti avevano invece spiegato le loro ragioni in un comunicato congiunto Cgil e Uil, che avevano proclamato l'agitazione. La prima richiesta dei sindacati è "zero morti sul lavoro". "La salute e la sicurezza sul lavoro devono diventare un vincolo per poter esercitare l’attività d’impresa", avevano spiegato, chiedendo di "cancellare le leggi che negli anni hanno reso il lavoro precario e frammentato", di "superare il subappalto a cascata e ripristinare la parità di trattamento economico e normativo per le lavoratrici e i lavoratori di tutti gli appalti pubblici e privati" e di "rafforzare le attività di vigilanza e prevenzione incrementando le assunzioni nell’Ispettorato del Lavoro e nelle Aziende Sanitarie Locali".

Il secondo punto è la "giusta riforma fiscale". "Lavoratori dipendenti e pensionati pagano oltre il 90% del gettito Irpef, mentre intere categorie economiche continuano a non pagare fino al 70% delle imposte dovute. L’evasione complessiva continua a essere pari a 90 miliardi all’anno - si legge nella nota -. La delega che il governo sta applicando invece di combattere l’evasione fiscale e contributiva introduce nuove sanatorie, condoni e concordati, non tassa gli extraprofitti, favorisce le rendite finanziare e immobiliari, il lavoro autonomo benestante e le grandi ricchezze".

"Questa impostazione del governo va contrastata e invertita: è necessario - avevano continuato i sindacati - ridurre la tassazione sul lavoro dipendente e i pensionati, tassare le rendite e contrastare l’evasione; promuovere così un fisco progressivo abolendo la flat tax, estendendo la base imponibile dell’Irpef a tutti i redditi, indicizzare all’inflazione reale le detrazioni da lavoro e da pensione e detassare gli aumenti contrattuali".

L'ultima rivendicazione e è su "un nuovo modello sociale e di fare impresa". "Vogliamo rimettere al centro delle politiche economiche e sociali del governo e delle imprese il valore del lavoro a partire dal rinnovo dei contratti nazionali e da una legge sulla rappresentanza, la centralità della salute e della persona, la qualità di un’occupazione stabile e non precaria, una seria riforma delle pensioni, il rilancio degli investimenti pubblici e privati per riconvertire e innovare il nostro sistema produttivo e puntare - avevano concluso le sigle - alla piena e buona occupazione a partire dal Mezzogiorno".