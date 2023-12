Perché i mezzi pubblici sono sempre meno puntuali

Il 2023 potrebbe essere ricordato come l'anno in cui sarà nettamente calata la regolarità del trasporto pubblico locale. In parole più semplici, l'anno che vedrà un minor numero di corse garantite ed effettuate (di bus, tram e così via, urbani e interurbani) rispetto a quelle previste. La sensazione era nell'aria ed è dovuta alla ormai strutturale carenza di personale viaggiante. Un problema che non riguarda soltanto Atm, e nemmeno soltanto l'area lombarda.

Secondo l'agenzia di bacino del trasporto pubblico (che ha competenza per le province di Milano, Monza, Lodi e Pavia), la regolarità del servizio tra il 2017 e il 2022 è stata attorno al 99,9%. Una percentuale altissima. Ma la stessa agenzia sottolinea che questa tendenza non è confermata per il 2023: nonostante non siano disponibili i dati annuali, si sottolinea che "negli ultimi mesi la regolarità del servizio in tutto il territorio è stata seriamente compromessa per effetto della carenza del personale, già in flessione verso la fine del 2022".

Già a metà dicembre del 2022, Atm aveva deciso che, di lì a poco, avrebbe 'tagliato' circa il 3% delle corse, solo su alcune linee di superficie, e che questo si sarebbe tradotto in uno o due minuti di attesa in più alle fermate. In quella occasione, si era data la responsabilità soprattutto all'esplosione dei costi energetici, passati da circa 50 milioni del 2021 a 150-170 (preventivati) per il 2023. Ma la carenza del personale si faceva già sentire.

Nel corso del 2023, il problema del personale mancante è diventato esplosivo. Atm, a Milano, cerca di correre ai ripari offrendo di pagare la (costosa) abilitazione per la conduzione delle persone, ma non basta. Il problema risiede soprattutto nelle condizioni di ingresso dei neo assunti: part time verticale (cioè 3 o 4 giorni di lavoro alla settimana, spesso concentrati nei weekend), turni che possono iniziare o finire anche in piena notte (e quindi il 'quasi' obbligo di vivere in città, con i costi d'affitto conseguenti) e uno stipendio base di 1.000-1.100 euro al mese. Pochi per essere attrattivi.

Ne ha fatto le spese la regolarità del servizio. Tanto che, a novembre, Atm ha deciso di 'ritarare' i tempi d'attesa che compaiono sui display elettronici alle pensiline, prendendo atto che alcune corse, ormai, non sono effettuate strutturalmente. Tanto vale, quindi, rendere più realistici i tempi d'attesa indicati.

"È innegabile che ci siano criticità da affrontare, a partire dalla carenza di autisti che riguarda non solo il nostro territorio ma tutta l’Europa", ha commentato Francesca Zajczyk, presidente dell'agenzia di bacino del trasporto pubblico, in occasione di un convegno in Bicocca. Chissà se il 2024 sarà l'anno dell'inversione di tendenza.