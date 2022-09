Perché il trapper Paky è finito al centro di una polemica

"Volevo salutare solamente tutti i ragazzi di Rozzano e tutti i fratelli in galera". È stata questa la frase - pronunciata sul palco dei Tim music awards in diretta su Rai1 - che ha scatenato le polemiche attorno al trapper rozzanese Paky.

L'artista si è presentato sul palco con bomber e borsello griffati per cantare “Blauer”, brano che è stato censurato nelle parti in cui sono presenti insulti e volgarità. Successivamente è stato premiato per l'album “Salvatore” (dedicato allo zio che lo ha cresciuto) che è rimasto per 10 settimane nella classifica top10 italiana. La frase incriminata è stata pronunciata mentre Vanessa Incontrada e Carlo Conti lo stavano congedando e non ha provocato alcuna reazione da parte dei conduttori. La polemica, nel dettaglio, è divampata sui social dove in molti si sono chiesti se quel saluto era veramente opportuno.

Non è la prima volta che il trapper finisce al centro delle polemiche: a marzo aveva fatto discutere il suo concerto in piazza a Rozzano, concerto terminato con tanto di fuochi d'artificio. L'allora assessore regionale alla polizia locale lo aveva bollato come abusivo ma l'amministrazione comunale (di centrodestra) aveva puntualizzato che erano stati chiesti e rilasciati tutti i permessi necessari.