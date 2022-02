Perché c'è così poca acqua nel Naviglio Grande

Il Naviglio Grande è quasi completamente asciutto e rimarrà così ancora per settimane. L'acqua all'interno del canale che attraversa la Città Metropolitana fino a arrivare alla Darsena tornerà in gran quantità solo il 28 di marzo. I motivi? Sono due: per il momento le coltivazioni (il Naviglio è anche un canale di irrigazione) non hanno bisogno di acqua e, soprattutto, sono in corso cantieri per il recupero di 7 chilometri di sponde.

Anche il Villoresi è senz'acqua da inizio dicembre per via degli interventi di impermeabilizzazione in corso tra Busto Garolfo e Parabiago, cantieri che - secondo quanto reso noto - dovrebbero concludersi a primavera inoltrata per permettere l'apertura della diga di Panperduto il prossimo 11 aprile.

Attualmente l'unico canale pieno è il Naviglio Martesana che a partire da oggi, lunedì 21 febbraio, e fino al 4 di aprile, subirà una riduzione della portata. Nelle prossime settimane, comunque, il consorzio Est-Ticino Villoresi, ente che governa le acque dei canali, delibererà il calendario delle asciutte autunnali in base agli sviluppi dei progetti di sistemazione spondale previsti nell’ambito dei finanziamenti stanziati da Regione Lombardia.

Nei giorni scorsi, inoltre, è stato rinnovato fino al fine 2024 l'accordo tra comune e Consorzio Est-Ticino Villoresi per la pulizia di Darsena, Naviglio Grande e Pavese nell'area tra l’area portuale, via Casale e via Gola.

Le attività vengono effettuate con l’utilizzo dell’imbarcazione comunale Leonardo 2015 o di altri mezzi nautici leggeri di proprietà del Consorzio oltre che con il ricorso alle attrezzature manuali dalle sponde. Sono invece extra accordo tutte le attività di pulizia in alveo nei restanti tratti dei Navigli in città, attività che sono "proseguite ancora nel corso di questa settimana con la raccolta di considerevoli quantitativi di rifiuti", puntualizzano dal consorzio.