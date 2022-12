Perché domani potrebbero esserci meno treni tra Milano e Genova

Potrebbero esserci meno treni sulla linea Milano-Genova nella giornata di giovedì 15 dicembre. Il motivo è uno solo: il mix tra freddo e maltempo. Rete ferroviaria Italiana, infatti, ha attivato la fase di preallerta dei piani neve e gelo a causa delle nevicate che investiranno parte del nord Italia.

Il piano neve, presentato lo scorso novembre, prevede tagli dei convogli pari al 30% in caso di allerta lieve (gialla/arancione) che sale al 50% nei casi di allerta grave (arancione/rossa). Per il momento, comunque, non è stato deciso nessun taglio, le decisioni verranno prese a seconda dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche. In caso di gelicidio "potrebbe essere ridotto il servizio ferroviario su alcune linee", ha puntualizzato Rfi. Le linee che potrebbero subire tagli sono 6:

Genova-Milano via Mignanego

Genova-Ovada

Genova-Busalla

Genova-Arquata

Pontremolese

l’Alessandria-San Giuseppe di Cairo

Da Rfi assicurano che ci sono oltre 600 persone fra operatori della circolazione, tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici, pronte a intervenire in caso di necessità per eseguire specifici controlli sull’infrastruttura, attività di monitoraggio sugli impianti ferroviari o interventi per la rimozione del ghiaccio sulle linee elettriche.