Perché tanti milanesi vorrebbero lasciare Milano e vivere in campagna

C’è voglia di allontanarsi dalla città, e non solo per una tipica gita fuori porta: chi abita a Milano si sente pronto, in un futuro prossimo, a lasciare la metropoli per trasferirsi in altre aree della Lombardia. È il dato principale che emerge dal Think Tank di European House-Ambrosetti presentato a palazzo Lombardia, strutturato per capire la percezione e il giudizio dei milanesi sui territori rurali, ma non remoti. Sono più di 500 i cittadini che sono stati sottoposti al questionario e, di questi, oltre la metà è disponibile a fare i bagagli. Tra i driver decisionali ci sono i servizi di base, un ambiente sicuro con spazi socio-ricreativi e, ultimo non per importanza, il costo delle abitazioni. Il questionario è stato creato proponendo ai rispondenti tre possibili territori: Lomellina, Oltrepò pavese e Oltrepò mantovano/Oglio Po. Territori, a oggi, percepiti dai milanesi come mete per gite fuori porta.

Servizi sanitari, gdo e trasporto pubblico locale sono i fattori a cui i milanesi non rinunciano. Un trasferimento, quindi, deve inderogabilmente concedere una sicurezza su questi elementi. Non solo. La fascia d’età tra i 25 e i 34 anni esige anche la copertura a banda ultra-larga. Trasferirsi fuori Milano sì, ma con opportunità di lavoro che siano facilmente raggiungibili e, possibilmente, a breve distanza da casa con un livello salariale adeguato e l’elevata possibilità di crescita professionale.

Chi mette un freno all’abbandono della città per le aree rurali sono le donne: il 33% esclude la possibilità, contro il 23% degli uomini. Mentre, più propensi sono i 45-54enni e i 55-64enni, prossimi alla pensione o stanchi della vita lavorativa in città e che, forse, darebbero una svolta diversa. Il costo della vita è un elemento cruciale in una Milano sempre più cara sia per gli immobili, sia per le spese di tutti i giorni: per questo, quasi il 45% dei rispondenti ha indicato il costo medio delle abitazioni come e il 30% il costo medio della vita come driver decisionali.