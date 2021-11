Il 16° corteo no green pass a Milano e il percorso (non concordato)

Per la sedicesima volta il 'popolo' dei no green pass manifesterà in centro a Milano per chiedere l'abolizione della certificazione verde. Dopo una trattativa con la questura, però, non si è arrivati a condividere un percorso concordato: i manifestanti hanno rigettato quello proposto per tutelare obiettivi sensibili.

Nell'impossibilità di giungere un accordo, il questore ha emesso un provvedimento di prescrizione imponendoche, dopo il concentramento in piazza Fontana, l'eventuale iniziativa si svolga dalle ore 17 alle ore 21, in forma di corteo, ma lungo il seguente itinerario: piazza Fontana, piazza Duomo, via Mazzini, piazza Missori, corso di Porta Romana, viale Caldara, viale Regina Margherita, piazza V Giornate, viale Bianca Maria, corso XXII Marzo, viale Piceno, via dei Mille, viale Abruzzi, piazzale Loreto, corso Buenos Aires sino in piazza Oberdan, dove la manifestazione dovrà concludersi.

Come già avvenuto in precedenti occasioni, tuttavia, i no green pass potrebbero tentare di deviare dall'itinenario stabilito: per questo, come di consueto, le forze dell'ordine manterranno altissima la vigilanza. Venerdì mattina, dopo ripetuti inviti, i rappresentanti dei manifestanti si sono presentati in questura. "Nonostante le opinabili dichiarazioni dei promotori succedutesi nei giorni scorsi, con toni non in linea con una corretta interlocuzione con le istituzioni - si legge in una nota di via Fatebenefratelli - il paziente lavoro di contemperazione dei diritti e degli interessi svolto dalla Questura aveva portato a ridefinire un percorso plausibile che manteneva il passaggio nei pressi di alcuni punti indicati dai manifestanti, oltre che il transito attraverso piazza Duomo".

La proposta era stata elaborata col duplice obiettivo di consentire ai no green pass di manifestare tutelando al contempo obiettivi considerati sensibili e interessi di cittadini e commercianti milanesi, che già per 15 sabati hanno dovuto subire pesanti disagi. Ma l'ipotesi ha trovato la ferma opposizione dei no green pass. Di qui il percorso prescritto dal questore.