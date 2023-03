Blocco del traffico per la Stramilano: il percorso della 10 km

Quale sarà il percorso della 10 km della Stramilano? Domenica 19 marzo a Milano ci sarà la gara cittadina per eccellenza, la Stramilano, e come sempre in città ci saranno molte strade chiuse per permettere il passaggio degli atleti. La 'classica' Stramilano - la 10 km - non sarà l'unica ma sarà affiancata come anche qui ormai da tradizione dalla Stramilanina 5 km e dalla Stramilano Half Marathon 21,097km.

Il programma della Stramilano 2023

Alle 9. I primi a partire da Piazza Duomo saranno i partecipanti alla Stramilano 10 km, la corsa non competitiva che vede corridori di ogni età e livello percorrere le vie più caratteristiche della città.

Il percorso della 10 km della Stramilano e le strade chiuse

PARTENZA: Piazza del Duomo

Via G. Mengoni

Via Santa Margherita

Piazza della Scala

Via Case Rotte

Largo R. Mattioli

Via A. Catena

Piazza Meda

Corso G. Matteotti

Piazza San Babila

Corso Venezia

Piazza Oberdan

Viale L. Majno

Piazza del Tricolore

Viale Bianca Maria

Piazza V Giornate

Viale Regina Margherita

Viale E. Caldara

Piazza Medaglie d’Oro

Viale A. Filippetti

Viale B. d’Este

Piazzale Porta Lodovica

Viale Gian Galeazzo

Piazza XXIV Maggio

Viale G.d’Annunzio

Piazza A. Cantore

Viale Papiniano

Piazzale Aquileia

Viale di Porta Vercellina

Piazzale F. Baracca

Via E. Toti

Piazza Conciliazione

Via XX Settembre

Via M. Curie

Viale Moliere

Viale Alemagna

Parco Sempione Vialetti interni

ARRIVO: Arena Civica Gianni Brera