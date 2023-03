Blocco del traffico per la Stramilano: il percorso della 5 km

Quale sarà il percorso della 5 km della Stramilano, la cosiddetta Stramilanina? Domenica 19 marzo a Milano ci sarà la Stramilano - che comprende tre gare: Stramilano 10 km, Stramilanina 5 km e Stramilano Half Marathon 21,097km - e per permettere lo svolgimento dell'evento diverse strade saranno chiuse alle auto.

Il programma della Stramilanilana (5 km) 2023

Alle 9:30. Da Piazza Duomo, partirà la Stramilanina, dove i protagonisti saranno i più piccoli. I mini atleti e i loro accompagnatori attraverseranno il centro storico di Milano per 5 km, incoraggiati da simpatici personaggi dislocati lungo il percorso. L’arrivo è fissato per tutti all’Arena Civica “Gianni Brera”, dove grandi e piccoli, potranno riprendersi dalle fatiche della corsa e godere di momenti di relax e divertimento.

Il percorso della 5 km della Stramilanina e le strade chiuse

PARTENZA: Piazza del Duomo

Via G. Mengoni

Via Santa Margherita

Piazza della Scala

Via Case Rotte

Largo R. Mattioli

Via A. Catena

Piazza Meda

Corso G. Matteotti

Piazza San Babila

Corso Venezia

Via Palestro

Via Marina

Via Senato

Via Sant’Andrea

Via Montenapoleone

Via A. Manzoni

Via G. Verdi

Via dell’Orso

Via Cusani

Largo Cairoli

Foro Buonaparte

Piazzale L. Cadorna

Via P. Paleocapa

Viale Gadio

Parco Sempione Vialetti Interni

ARRIVO: Arena Civica Gianni Brera