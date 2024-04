Il piano da 80mln per ridurre le perdite degli acquedotti del milanese

L’obiettivo è uno solo: evitare che l’acqua si perda per strada. Per questo verranno investiti 80 milioni di euro per rifare parte degli acquedotti dei 133 comuni dell’hinterland di Milano. In totale verranno posati 18 km di tubature con sistemi digitali per il monitoraggio in tempo reale e per l’analisi predittiva dei guasti.

Il progetto del Gruppo Cap (azienda che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano) è stato finanziato con 42 milioni di euro del Pnrr, che l’azienda ha ottenuto insieme ad ATO Città metropolitana di Milano e che consentiranno di proseguire la strada della digitalizzazione della rete. La roadmap, che guarda come tutti i progetti del Pnrr al 2026, prevede la realizzazione di decine gli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, che consentiranno di risparmiare 13,5 milioni di metri cubi di acqua all’anno, tagliando le emissioni di CO2 di 1,65 milioni di kg all’anno e consumare 4,3 milioni di kWh di energia all’anno in meno.

Quando si parla di rete idrica, si parla di un sistema complesso ed estesissimo, fatto di migliaia e migliaia di km di tubature che collegano ogni casa, negozio, impresa in tutto il territorio italiano. La situazione del servizio idrico in Italia varia in maniera significativa da regione a regione: la dispersione lungo la rete idrica nazionale va dal 14% di Milano al 72% in alcune zone del Sud Italia, con una media che si attesta al 42%. In più del 50% dei Comuni Italiani le perdite idriche totali sono superiori al 35% dei volumi immessi in rete (dati ISTAT). Il motivo? Circa il 60% della rete nazionale ha più di 30 anni e il 25% più di 50 anni. Attualmente la rete della città metropolitana di Milano perde il 19,9% dell’acqua che trasporta, l’obiettivo è portare le perdite al 15% entro il 2033.