Dieci milioni persi dai commercianti in tre sabati di cortei no green pass

Dieci milioni di euro abbondanti. E' quanto costato, solo ai commercianti di corso Buenos Aires e del centro, lo svolgimento di manifestazioni no green pass negli ultimi tre sabati. A poche ore dalla quindicesima manifestazione contro la certificazione verde (con percorso concordato per la prima volta), Confcommercio Milano rende noto uno studio effettuato sull'impatto economico dei cortei sull'attività dei commercianti nelle zone interessate.

Ed è un conto salato. "Un bilancio che potrebbe essere ben più pesante se dovesse pedurare questa situazione di caos con un impatto sull'attrattività della città. Chi sarebbe infatti invogliato a recarsi in città sapendo di trovare confusione e disagi per cortei più o meno autorizzati?", afferma il segretario generale di Confcommercio Marco Barbieri: "Chiediamo manifestaizoni nel rispetto delle regole. Non è in discussione la libertà di protesta, ma l'ossessiva frequenza di questi cortei".

70% di commercianti favorevole al green pass

Secondo i calcoli della confederazione, i negozianti del centro e di corso Buenos Aires avrebbero perso il 27% del fatturato, ovvero dieci milioni e 200 mila euro su quasi trentotto milioni. Si tratta di una valutazione espressa dalle imprese coinvolte in un sondaggio realizzato dalla stessa Confcommercio. Tra i commercianti intervistati, il 70% è favorevole all'obbligo del green pass sui luoghi di lavoro e il 73% non ha riscontrato criticità legate al controllo della certificazione. Inoltre il 71% dei commercianti (e l'86% di quelli della ristorazione) risente ancora dei danni subiti per effetto della pandemia covid e delle conseguenti restrizioni.

La paura: perdite fino a Natale

Il 68% delle imprese ritiene non condivisibili le proteste anti Green Pass. E il 16% chiede percorsi definiti e un maggior controllo delle Forze dell’Ordine. Ma quali soluzioni possono essere adottate per limitare il rischio di ulteriori gravi cadute nell’attività commerciale? Imporre l’obbligo vaccinale per il 38%, abolire il Green Pass per il 28%, limitare le manifestazioni per il 23%, aumentare il presidio delle Forze dell’Ordine per l’11%.

Infine, sulle soluzioni che si potrebbero adottare da qui a Natale per limitare il rischio di ulteriori ricadute negative sulle vendite, legate alla continuazione delle manifestazioni no green pass, i commercianti sono nettamente divisi. Il 38% vorrebbe che fosse introdotto l'obbligo del vaccino. Il 28% preferirebbe abolire il green pass obbligatorio per i luoghi di lavoro. Il 23% opta per una limitazione delle manifestaizoni. E l'11% chiede maggiori presidi da parte delle forze dell'ordine.