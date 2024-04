Acqua dal tetto a scuola dopo i temporali

Perdite dal tetto in una scuola della periferia di Milano, dopo i nubifragi di Pasqua. Lo denuncia Samuele Piscina, consigliere comunale della Lega. È successo in via Adriano, presso la scuola dell'infanzia. Una struttura con diversi problemi da anni.

"Nonostante gli appelli al Comune, l'assessora (all'educazione, n.d.r.) Anna Scavuzzo resta immobile e i bambini sono costretti a giocare sotto le infiltrazioni, mentre il soffitto gocciola", dichiara l'esponente leghista. Piscina si chiede: "Che fine ha fatto l'efficienza che ha contraddistinto la nostra città per decenni?".