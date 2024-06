"Tra gli uomini più importanti della storia di Milano": Vasco Rossi riceve la Pergamena della Città

Vasco Rossi ha ricevuto la Pergamena della Città. A conferire la speciale onorificenza all'artista è stato lo stesso sindaco di Milano Beppe Sala spiegando di aver scelto il cantante per "il suo stretto legame con la città, a partire dal primo dei suoi oltre trenta concerti a Milano, e per i meriti artistici che lo hanno visto protagonista per più di 50 anni di musica e di emozioni". Lo stesso riconoscimento era stato assegnato nel 2022 a Patti Smith, al termine di un suo concerto al Castello Sforzesco.

"È uno degli uomini più importanti della storia contemporanea di Milano, più dei sindaci - ha detto il sindaco nella Sala Buzzati della Fondazione Corriere della Sera -. Ti devo ringraziare a nome di tutti i milanesi perché hai dato tanto a Milano, alla musica e al mio amato San Siro". Già qualche mese fa il primo cittadino aveva fatto sapere la sua scelta commentando: "Vasco Rossi è salito per la prima volta sul palco di San Siro nel 1990, esattamente 34 anni fa ovvero 32 giorni dopo il fischio di inizio di Argentina-Camerun, la partita che dette il via ai nostri Mondiali ’90, immagini ed emozioni che tutti portiamo nel cuore. Il Meazza era appena stato adeguato per l’occasione e, con i lavori, veniva aggiunto il terzo anello per aumentare la capienza e adeguare l’impianto per la grande occasione per la quale Milano doveva farsi trovare pronta", aveva spiegato Sala ripercorrendo immagini di storia italiana e milanese.

Il rocker italiano ha commentato: "Sono io che ringrazio tutti per questo riconoscimento che mi onora moltissimo, Milano è stata la prima città che mia ha capito e apprezzato artisticamente. La prima volta che ci sono arrivato da Modena mi sembrava New York. Questa città l`ho vissuta pienamente, in tutti i sensi, e ci ho trovato l'anima gemella, mi sono sposato con una milanese, anche se poi l`ho portata a Bologna, quindi come quelli che sposano un`americana e diventano americani io sono diventato milanese", ha concluso Vaso Rossi.

Vasco a San Siro

E proprio Vasco Rossi sarà protagonista di una 'sette notti' al Meazza. Dal 7 al 20 giugno (7-8-11-12-15-19-20 tutte sold out) il 'Blasco' infiammerà di nuovo lo stadio di San Siro davanti a 60mila spettatori e a un palco lungo 90 metri. Si tratta della 36esima volta a Milano e per questo ha deciso di fare le cose in grande con maxischermi triangolari e fiamme.