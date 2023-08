Peste suina, la Regione agli allevatori: "Comunicate subito i contagi"

È allarme peste suina nel Pavese, dopo che si è saputo di alcuni allevamenti colpiti. La politica regionale è intervenuta sull'argomento e, lunedì pomeriggio, ha preso posizione anche l'assessore all'agricoltura Alessandro Beduschi, che si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa. "Il livello di attenzione - ha detto l'assessore - è altissimo. Nella zona entro 10 chilometri dagli allevamenti in cui sono state riscontrate positività, sono vietate tutte le movimentazioni di suini sia in ingresso sia in uscita. E in tutto il resto della Lombardia le movimentazioni sono vincolate all'esito favorevole di visite cliniche e campionamenti di materiale biologico".

Nel Pavese in particolare l'Ats ha poi avviato procedure di controllo e contenimento del virus ad ampio raggio. Martedì la Regione e l'Ats incontreranno Vincenzo Caputo, direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche e, da alcuni mesi, commissario nazionale per la peste suina africana. A lui verrà chiesto supporto logistico e tecnico.

La polemica contro i "comportamenti irresponsabili"

Beduschi non ha però mancato di ricordare che "nessuna misura di contenimento può essere efficace se, come si è verificato sabato a Zinasco, comportamenti irresponsabili e mancate comunicazioni impediscono un intervento tempestivo, rischiando di mettere in pericolo tutto il comparto suinicolo regionale". L'assessore ha assicurato che l'Ats di Pavia sta già collaborando con l'autorità giudiziaria per stabilire la responsabilità dell'evento. In un allevamento era stato riscontrato il contagio della peste suina, con 23 capi già morti e 3 da abbattere. L'assessore ha infine annunciato un'azione di sensibilizzazione per gli operatori in modo che seguano le norme di cautela. "Il virus, pur non rappresentando pericolo per l'uomo, ha una capacità di diffusione altissima ed effetti devastanti negli allevamenti".

Le critiche dall'opposizione

Critiche alla giunta sono arrivate dalle opposizioni. Per Paola Pollini, consigliera del Movimento 5 Stelle, "i cinghiali, pur rappresentando la causa primaria della peste suina africana, sono anche lo strumento più lento di diffusione virale. Il vero pericolo è l'uomo, che ha potenzialmente generato le condizioni per la proliferazione (rifiuti contaminati) e poi ha costituito il veicolo di diffusione più rapido e a maggior raggio d'azione. Il virus resta attivo per mesi nelle sostanze organiche rilasciate dai cinghiali e l'uomo, calpestandole a piedi o con veicoli, finisce involontariamente per diffonderlo". Per Pollini, quindi, oltre alle recinzioni anti cinghiali bisognerebbe "bloccare la circolazione umana nelle aree di contenimento" indicate dall'Ue e "ristorare le eccellenze del territorio dei danni subiti".

Matteo Piloni, consigliere regionale del Pd, chiede invece di modificare il piano reginale per l'eradicazione della peste suina, destinando maggiori risorse per l'installazione di reti di protezione, anche dove oggi non vi sono "zone di restrizione", e potenziare le trappole anti cinghiali.