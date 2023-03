Pet therapy al San Raffaele per i piccoli pazienti

Torna dopo quattro anni al San Raffaele il progetto 'Basta una zampa', incentrato sulla pet therapy e ideato da 'For a Smile' Onlus con la sponsorizzazione di Elanco e lo staff dei professionisti della Cooperativa Tempo per l'Infanzia. Il progetto è destinato ai bambini e ai ragazzi ricoverati nell'unità di pediatria dell'ospedale milanese.

Per i prossimi mesi, due volte al mese si terranno gli incontri con i cani del progetto e con i professionisti certificati per 'interventi assistiti con animali', insieme a più di 100 dipendenti di Elanco che, su base volontaria, prenderanno parte alle giornate di pet therapy. Il San Raffaele aveva già ospitato nel 2019 'Basta una zampa', un progetto nato sette anni fa che ha dato sostegno a più di 35mila bambini in otto realtà ospedaliere italiane, grazie a 300 professionisti.

L'obiettivo è migliorare il percorso di cura attraverso stimoli emozionali, attività creative e ludiche, per promuovere la socializzazione, la conoscenza e l'interazione tra uomo e animale con reciproco benessere. In concreto, ciò permette di aumentare la fiducia in sé stessi, elaborare il linguaggio verbale e non verbale, promuovere il senso di protezione, regalare un momento per sfogare le proprie emozioni, migliorare alcuni aspetti motori e lo spirito di gruppo.

"Il momento del ricovero in ospedale può essere per i giovani pazienti e le loro famiglie fonte di ansia, preoccupazione e paura: per questo l’Ospedale San Raffaele ha accolto con entusiasmo l’arrivo dei simpatici quattro zampe educati a giocare con i bambini. L’interazione con gli animali aiuta sia i pazienti che le loro famiglie ad allentare la tensione e lo stress del ricovero, creando una complicità con il cane che dà gioia e serenità", afferma Graziano Barera, primario di pediatria al San Raffaele.

"Accade sempre qualcosa di straordinario, quando un bambino vede un amico a quattro zampe che gli corre incontro. Accade che la routine della vita ospedaliera all’improvviso cambia. Si accende la curiosità e la voglia di scendere dal letto e giocare. La dog-pet therapy aiuta i piccoli pazienti ad aumentare la fiducia in se stessi, riducendo la tensione e migliorando il loro benessere psico-fisico, donando così gioia anche alle loro famiglie", aggiunge Ludovica Vanni, presidente di 'For a Smile Onlus'.