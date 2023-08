La petizione per chiedere una fermata del bus: "Così possiamo lasciare l'auto a casa"

A.A.A. autobus cercasi. Si sono affidati a Change.org, piattaforma per le petizioni, i cittadini del quartiere Malaspina a Pioltello - circa 600 famiglie - che da anni ormai implorano di poter avere una fermata di un pullman nella loro zona. "Dal 2006 i residenti del quartiere Malaspina di Pioltello chiedono un mezzo di trasporto pubblico che consenta di raggiungere Milano ed essere raggiunti", si legge nell'appello lanciato sul sito.

E che la richiesta torni adesso non è un caso. Con l'apertura della nuova metro M4, infatti, Atm ha inaugurato la linea 973 che collega l'aeroporto con Segrate e Peschiera Borromeo, arrivando a San Felicino, attuale capolinea ed effettivamente non molto distante da Malaspina. L'auspicio degli abitanti è che si approfitti dell'occasione per aggiungere una fermata e far arrivare così il trasporto pubblico anche nel quartiere pioltellese.

"Oggi, con l'istituzione della 973 che collegherà alla M4 di Linate chiediamo che il servizio transiti dal liceo Niccolò Machiavelli consentendo, con una sola fermata aggiuntiva, a residenti del quartiere, studenti e lavoratori di poter raggiungere metropolitana e passante ferroviario", scrivono i cittadini.

In meno di un mese, la petizione ha già raccolto oltre 300 firme. "Allungare di una fermata permetterà a tante persone di evitare l'uso dell'auto privata, con notevole miglioramento a livello ecologico e risparmio di tempo", sottolinea una donna. "Perché questo ci consentirà di lasciare a casa definitivamente le macchine per raggiungere Milano. Perché tante persone raggiungono il Malaspina per ragioni lavorative. Perché anche noi paghino le tasse e abbiamo diritto ai servizi", le fa eco un'altra.

Il comune di Milano nei giorni scorsi, dopo le proteste dei residenti, ha annunciato che da settembre la 973 non si fermerà più soltanto a Linate ma raggiungerà piazza Ovidio - che diventerà quindi il nuovo capolinea - con cinque fermate aggiuntive. La speranza dei residenti di Malaspina è che possa essere fatto lo stesso sforzo anche nell'altra direzione, creando una nuova "tappa" dopo San Felicino.