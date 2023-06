La petizione per salvare l'Ippodromo di Milano dallo stadio

Decretare un vincolo monumentale per l'Ippodromo La Maura, come già per gli impianti ippici del Galoppo e di Trenno. La proposta è contenuta in una raccolta firme che partirà domenica 11 giugno (dalle 14.30 alle 18) direttamente 'sul posto', all'ingresso della struttura in via Lampugnano 95 a Milano, ed è promossa dal Coordinamento per la tutela del verde di cintura urbana.

La pista è da mesi una possibile localizzazione per edificare il nuovo stadio del Milan, se il club rossonero deciderà realmente di 'sfilarsi' dal progetto congiunto che sta portando avanti insieme all'Inter, da anni, per costruire un nuovo impianto al posto del Meazza. Anche se in realtà Gerry Cardinale, presidente del Milan, nei giorni scorsi aveva parlato piuttosto di San Donato Milanese, un'altra delle ipotesi emerse in passato. Tornando però a La Maura, trattandosi di un'area verde, peraltro all'interno del Parco Sud Milano, l'ipotesi dello stadio ha visto l'immediata opposizione di molte associazioni, nonché dei residenti e di diversi consiglieri comunali di maggioranza, mentre il sindaco Beppe Sala ha chiesto di attendere che venga presentato un 'vero' progetto, cosa che finora non è stata fatta.

"La raccolta firme - si legge in una nota del Coordinamento - intende ribadire pubblicamente che la tutela dell'ambiente a Milano è più importante dei profitti della finanza immobiliare. Con un vincolo monumentale, la pista risulterebbe protetta da una legge dello Stato, superiore alle norme urbanistiche del Comune e della Regione, immodificabile da piani e varianti".

"Non sarà un obiettivo facile da raggiungere - sottolinea il consigliere comunale della Lista Sala Enrico Fedrighini, tra i portavoce del Coordinamento -. Gli interessi che gravitano su queste aree, per lo stadio e anche per altri progetti, faranno forti pressioni, a ogni livello, per frenare e ostacolare in tutti i modi la nascita del vincolo. Per questo è fondamentale, ancora, la mobilitazione dei cittadini". Lo scorso 19 marzo lo stesso Fedrighini, insieme ad altri, aveva organizzato una catena umana intorno all'Ippodromo La Maura, alla quale avevano partecipato più di 3mila persone.