Stanchi dei tagli Atm, lanciano una petizione per chiedere più mezzi

Poco personale e meno corse. L'andamento dei tagli Atm non sta bene a tanti milanesi che improvvisamente si sono ritrovati più isolati dal resto della città. Un gruppo di loro, organizzati nel Comitato di quartiere Basmetto, in zona Gratosoglio a sud di Milano, ha lanciato una petizione sul portale del Comune. "Stanchi del disservizio dei trasporti pubblici milanesi a seguito della riduzione delle corse dei mezzi pubblici di superficie operata da Atm dal mese di novembre 2023", spiega Sonia Ferrari a MilanoToday, "abbiamo intrapreso l'iniziativa".

Una richiesta che parte dal sud della città ma che interessa tutta Milano perché i tagli riguardano complessivamente 31 linee di superficie. "Chiediamo più investimenti nel trasporto pubblico - prosegue Ferrari - per una mobilità sostenibile, riduzione della congestione delle principali aree urbane e miglioramento della qualità dell'aria. L'obiettivo è il raggiungimento di almeno 1.000 firme affinché il Comune ci risponda nella speranza che prenda impegni risolutivi. Chiediamo la condivisione dell'iniziativa nel modo che ritenete più opportuno ed efficace".

Cos'è e come funziona una petizione La petizione è una richiesta avanzata da cittadini per esporre comuni necessità pubbliche di competenza dell'Amministrazione. La petizione può essere rivolta al Comune o ad un Municipio. Le petizioni comunali, sottoscritte da almeno mille cittadini, ricevono risposta scritta e motivata (art. 9, comma 2, Statuto Comunale) e sono pubblicate, con le relative risposte, sull’Albo Pretorio del Comune di Milano e trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale per l’inoltro alla Commissione competente. Possono proporre o sottoscrivere una petizione comunale tutti i cittadini residenti nel Comune di Milano e i City User dai 16 anni in su. Le petizioni municipali devono ottenere un minimo di 250 sottoscrizioni per ricevere risposta scritta e motivata da parte del Presidente del Municipio (art. 64 Regolamento dei Municipi). Possono proporre o sottoscrivere petizioni municpali tutti i cittadini residenti nel Municipio e i City User dello stesso Municipio, dai 16 anni in su. Raccolta firme online Da giugno 2021 su questa piattaforma, Milano Partecipa, è attiva la raccolta firme online per le petizioni comunali (a breve anche per le petizioni municipali). Per avviare una petizione su Milano Partecipa, bisogna seguire la procedura indicata dalla piattaforma. Una volta caricata online, la petizione - non ancora pubblica - viene trasmessa all'Amministrazione che ne verifica l'ammisisbilità. Se l'esito è positivo, la petizione viene pubblicata e aperta alla raccolta firme. In questa fase, la petizione è contraddistinta dall'etichetta RACCOLTA FIRME IN CORSO. Cittadini e City User possono sottoscrivere la petizione. Una volta raggiunte le prime 1000 firme, la raccolta delle sottoscrizioni può essere chiusa e trasmessa all'Amministrazione per avviare la procedura di risposta. Qualora si intendesse raccogliere un numero maggiore di firme, è possibile mantenere la petizione aperta fino a un massimo di quattro mesi dalla pubblicazione su Milano Partecipa. Quando la raccolta firme viene chiusa, la petizione è contraddistinta dall'etichetta IN ATTESA DI RISPOSTA. L'Amministrazione fornisce risposta pubblica a tutte le petizioni che abbiamo raccolto il numero minimo di firme. La risposta viene pubblicata su Milano Partecipa e sull'Albo Pretorio. Quando riceve risposta, la petizione è contraddistinta dall'etichetta CONCLUSA. Nel caso in cui la risposta dell'Amministrazione sia negativa, la petizione è contraddistinta dall'etichetta NON AMMESSA. Raccolta firme cartacea Le firme raccolte su carta, se dotate di Codice fiscale dei firmatari. Possono essere depositate presso l'Ufficio partecipazione e integrate alle firme online.

Nella petizione - che si può firmare qui - i cittadini chiedono al sindaco Giuseppe Sala, all'assessore alla Mobilità Arianna Censi e all'Agenzia mobilità e ambiente del Comune di "investire sul trasporto pubblico di qualità, efficace, efficiente, competitivo, sostenibile che garantisca regolarità, cioè passaggio dalla fermata al momento in cui è previsto". Un servizio che offra - proseguono - "rapidità, tempo ragionevole per raggiungere la destinazione; intensità, cioè frequenza dei passaggi alle fermate; confort, quindi non eccessivo affollamento, ma anche pulizia dei mezzi; costo equo del prezzo del biglietto o dell'abbonamento; sostenibilità ambientale e mitigazione del cambiamento climatico in atto e salvaguardia della salute dei cittadini".

Tempi d'attesa per i bus di oltre 20 minuti

Il Comitato Basmetto, spiegano loro stessi, si fa portavoce dei disagi degli utenti del servizio di trasporto pubblico dei quartieri Basmetto, Gratosoglio Terrazze e dintorni, a seguito della cosiddetta 'rimodulazione del servizio' attuata da Atm, entrata in vigore nel mese di novembre 2023: "La linea bus 79, le linee tram 3 e 15 chiamate linee di forza molto importanti perché collegano la periferia sud di Milano Gratosoglio e Rozzano al centro della città, trasportano ogni giorno migliaia di lavoratori, studenti, persone che si muovono per acquisti, visite mediche, commissioni varie, a seguito del 'taglio delle corse' hanno tempi di attesa che spesso superano i 20' creando così sovraffollamento e tempi lunghi per raggiungere le destinazioni".

"A titolo esemplificativo - delucida il comitato - dalla comparazione della tabella della frequenza oraria della linea 79 in vigore prima della 'rimodulazione' (dal 4/9/23) con quella dopo la 'rimodulazione' (dal 13/11/23) emerge che c'è stato un taglio del 16,48% delle corse giornaliere corrispondente a 15 corse giornaliere in meno". Anche per questo si chiede esplicitamente di "ripristinare il servizio di trasporto pubblico in vigore il 4/9/2023 delle linee di superficie 79 linea 3 linea 15 e delle ulteriori 28 linee (41-42-51-52-60-81- 82- 1, 10, 14, 47, 50, 58, 74,- 78, 85, 325, 34, 45, 54, 62, 65, 66, 84, 90/91 2, 19, 24) interessate dal taglio entrato in vigore nel mese di novembre 2023".

Dei tagli Atm, tra l'altro, ne era stata 'vittima' anche l'assessora milanese alla mobilità Arianna Censi, e lo aveva riferito in consiglio comunale lunedì 19 febbraio: "La settimana scorsa - aveva detto - ho fatto un giro sulla 77 e le prime due corse del mattino sono saltate entrambe, perché gli autisti non si sono presentati in quanto malati e non c'erano sostituti". Sintomo del fatto che il problema è strutturale.

La gente prende l'auto e aumenta lo smog

I tagli Atm incidono direttamente anche sull'aumento dello smog in città. "La conseguenza dell'inefficienza del servizio di trasporto pubblico - conferma il comitato - influenza anche la qualità dell'aria che respiriamo in quanto molte persone preferiscono utilizzare l'auto per raggiungere la destinazione. I dati dell'Agenzia europea per l'ambiente lo certificano in modo evidente, per la sola esposizione al biossido di azoto (inquinante prevalentemente attribuibile alla combustione dei mezzi di trasporto) ogni anno muoiono prematuramente migliaia di persone".